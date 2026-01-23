El superávit energético es récord cuando apenas comienzan a hacer efecto las inversiones en Vaca Muerta
La balanza sectorial muestra los mejores resultados en 20 años. Pero con nuevos ductos para gas y petróleo -que están en marcha- la Argentina se encamina a exportaciones por US$ 50 mil millones en 2031.
Vaca Muerta Norte permite trasportar 160 mil barriles diarios de petróleo.
La producción argentina de petróleo alcanzó un récord histórico en diciembre de 2025, llegando a los 868.712 barriles diarios. Este aumento interanual del 14,8% es apenas un capítulo de una historia que puede cambiar las condiciones estructurales para el desarrollo del país.
El superávit comercial energético alcanzado durante el año 2025 -un saldo positivo acumulado de US$7.815 millones- fue impulsado por un crecimiento en el volumen de exportaciones y una reducción en el gasto por importaciones, compensando así la caída de los precios internacionales.
Vaca Muerta es el centro decisivo del fenómeno, que promete incrementarse este año y en especial en 2027.
Caen las importaciones y suben las ventas al exterior.
En la balanza general, la agroindustria sigue en primer término. La cadena de oleaginosas y cereales liquidó US$31.338 millones de dólares. Esto representó un crecimiento del 25% respecto al año 2024, sumando unos 6.250 millones de dólares adicionales.
Si se toma en cuenta el complejo agroindustrial ampliado -incluye economías regionales, carnes y pesca- las exportaciones superaron los US$50.000 millones de dólares anuales.
Mientras tanto, la energía se consolidó como un pilar fundamental de la economía. El economista Nadin Argañaraz analizó una mejora interanual significativa de US$2.085 millones en el sector, respecto a los registros de 2024.
A pesar de los precios
La mejora del saldo se explica por la baja de importaciones y sustitución por producción propia. Pero si no fue mejor, es por el impacto del retroceso de los precios internacionales del sector.
Este fenómeno generó una “pérdida” de US$1.222 millones en el acumulado anual de las exportaciones en el análisis de Argañaraz. El "efecto precio" sobre las exportaciones fue negativo en todos los meses del año 2025.
Por el contrario, el aumento en las cantidades físicas exportadas (efecto cantidad) fue tan grande -aportando US$2.591millones extra- que logró absorber la pérdida por precios y generar un saldo neto positivo de crecimiento en las exportaciones de US$1.369 millones.
Argañaraz calcula que, al mismo tiempo, la Argentina logró un ahorro de US$593 millones exclusivamente gracias a que la energía importada fue más barata que en 2024.
Un cambio estructural
El año energético 2025 consolidó y mejoró la tendencia positiva iniciada en 2024. El superávit de US$7.815millones superó en US$2.085 millones al registrado en el mismo período de 2024.
La balanza sectorial, según pasan los años.
El proceso significó la ruptura con el período 2017-2023, en los que sólo 2019 y 2020 mostraron saldos levemente positivos o neutros, pero muy lejos de la magnitud alcanzada en 2025.
Además la producción de Vaca Muerta escalará en exportaciones a mediano plazo. A fines del 2026 estaría terminado el oleoducto hacia Punta Colorada; y ya está en fase ejecutiva -los caños “chinos” ya está en la Argentina- el gasodcto que permitiá exportar GNL dese el mismo puerto de Río Negro.
Horacio Marín, CEO de YPF, adelantó en octubre -durante el coloquio de Idea, en Mar del Plata- que la energía exportará el equivalente al campo este año, pero que hasta 2031 totalizará 50 mil millones de dólares en ventas al exterior.