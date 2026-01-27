“Tour de la Gratitud”: Javier Milei ya se encuentra en Mar del Plata

El presidente Javier Milei arribó este lunes a Mar del Plata para retomar el denominado “Tour de la Gratitud”.
El Presidente arribó a La Feliz este lunes por la noche y se dirigió al Hermitage Hotel, previo a encontrarse con el público en una tradicional esquina de la localidad costera. Para el martes, sus actividades incluyen el cierre de “La Derecha Fest”, “el evento más antizurdo del mundo”, y su asistencia a una función teatral protagonizada por su ex pareja, Fátima Florez.
Tras llegar a la ciudad poco antes de las 20, Milei se dirigió al Hermitage Hotel donde ya lo esperaban el senador provincial Guillermo Montenegro, el ministro del Interior Diego Santilli, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli y el diputado nacional Sebastián Pareja.
Un numeroso grupo de público se concentró sobre Avenida Colón, en la puerta del Hermitage Hotel para recibir al mandatario. De hecho, se colocó un vallado sobre los primeros carriles de la avenida para franquear la llegada de la comitiva presidencial.
La comitiva presidencial está integrada por Karina Milei, Martín Menem y Sandra Pettovello, entre otros.
En tanto, desde la tarde, un gran número de personas se juntó en la zona de Güemes y Avellaneda para esperar la recorrida de Milei.
Entre ellos, hubo un grupo de jubilados que se manifestaron en contra de las políticas del gobierno nacional con una bandera que rezaba “Los jubilados no somos descartables”.
En la tradicional esquina, Milei mantuvo un encuentro con con la gente, a partir de las 20.30, con la intención de tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.
La actividad se desarrolló en el marco del “Tour de la Gratitud”, una recorrida federal que se lleva adelante en distintas ciudades del país con el objetivo de agradecer el respaldo ciudadano y reafirmar el rumbo del Gobierno.
Además, Milei tendrá agenda mañana en la ciudad. En primer lugar, cerrará “La Derecha Fest”, donde será la principal atracción.
La celebración, promocionada como “el evento más antizurdo del mundo”, comenzará a las 19.30 en el balneario Horizonte y tendrá a diversos oradores, música en vivo y una feria del libro con autores que pregonan los valores que impulsa LLA para dar “la batalla cultural”.
Además, el martes a la mañana, el presidente tiene previsto hacer una visita al Parque Industrial mientras que a la noche asistirá a una función teatral protagonizada por su ex pareja, Fátima Florez, y no se descarta que participe sobre el escenario.