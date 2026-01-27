Agenda presidencial

“Tour de la Gratitud”: Javier Milei ya se encuentra en Mar del Plata

El Presidente arribó a La Feliz este lunes por la noche y se dirigió al Hermitage Hotel, previo a encontrarse con el público en una tradicional esquina de la localidad costera. Para el martes, sus actividades incluyen el cierre de “La Derecha Fest”, “el evento más antizurdo del mundo”, y su asistencia a una función teatral protagonizada por su ex pareja, Fátima Florez.