El termómetro de confianza midió bajas en la imagen de Milei a comienzos del año
El Índice de la Di Tella registró una caída del 2,8% mensual y 8% interanual, luego de un fin de 2025 con repuntes en octubre y noviembre. Pese a la merma, la medición se ubicó en 2,40 puntos, por encima de lo que mostraban otras gestiones en el mismo período.
El Índice de Confianza sobre el Gobierno cayó para Milei 2,40 puntos en los primeros días del año, coincidienco con una baja de actividad en la agenda presidencial. Foto: Archivo / Xinhua / Lucio Tavora.
La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella publicó este lunes el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de enero de 2026 y el dato central fue una baja en la imagen de Javier Milei del 2,8% respecto de diciembre, con el índice en 2,40 puntos sobre una escala de 0 a 5. En términos interanuales, la caída fue del 8,0%.
Aun con su retroceso, el registro se mantuvo por encima de otras gestiones en el mismo punto del calendario: superó en 5,2% a enero de 2018 (gestión de Mauricio Macri) y quedó 55,3% arriba de enero de 2022 (gobierno de Alberto Fernández). Es decir que hubo una baja respecto del mes anterior, pero todavía en un escalón alto si se lo compara con los arranques de las administraciones previas.
La ficha técnica indica que el trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 15 de enero, donde la primera plana del gobierno tuvo una merma en la agenda, previo a retomar la actividad con la firma del acuerdo del Mercosur-UE y la participación en el Foro Económico de Davos. Aclara además que el ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública con 1000 casos en 38 localidades.
Una baja acotada, pero general
El reporte subrayó que diciembre había mostrado un “movimiento prácticamente imperceptible” (-0,1% respecto de noviembre), y que enero marcó una caída “más marcada, aunque aún acotada”.
La foto completa deja otro dato: el ICG de enero quedó levemente por debajo del promedio de la gestión (2,44), aunque por encima de la media de 2025 (2,35). Es decir, cortó el envión que habían reflejado los meses de clima electoral y “respaldo externo”.
El índice cayó en sus cinco subíndices, algo que el propio informe destaca como parte de la estabilidad relativa de la serie en el último trimestre, pero con variación negativa en todos los rubros. En enero, la Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,84 (-1,7%) y la Honestidad en 2,69 (-3,6%), manteniéndose como los valores más altos.
Más abajo quedaron la Eficiencia en la administración del gasto público, con 2,23 (-3,9%), la Evaluación general del gobierno, con 2,22 (-2,6%), y la Preocupación por el interés general, con 2,01 (-1,5%).
Dónde se notó más
El informe volvió a marcar un patrón repetido en la gestión: la confianza sigue siendo más alta entre varones que entre mujeres, aunque en enero el descenso fue más marcado en el segmento masculino y eso achicó la brecha. Fue 2,52 entre hombres (-5,3%) y 2,27 entre mujeres (-0,4%). La distancia quedó en 0,25 puntos, menor que en noviembre y diciembre.
Por edades, el grupo de 18 a 29 mantuvo el nivel más alto (2,70) pero con una baja relevante (-7,5%). El segmento de 30 a 49 siguió como el más rezagado (2,17; -6,5%), mientras que los mayores de 50 registraron un leve aumento (+0,8%) y quedaron en 2,52.
En el mapa, el Interior continuó con el nivel más elevado (2,59; -1,9%), pero el dato político del mes estuvo en el AMBA: CABA cayó 12,4% y quedó en 2,18, mientras que el GBA se ubicó en 2,08 (-1,0%).
En nivel educativo, el ICG se mantuvo más alto entre quienes tienen terciario/universitario (2,55; -2,3%), seguido por secundario (2,40; +0,4%) y, lejos, primario (1,59; -7,6%).
El informe también midió el impacto de la experiencia con delitos: entre quienes dijeron no haber sido víctimas en los últimos 12 meses, el índice fue 2,58 (-3,0%); entre quienes sí lo fueron, 1,80 (+1,7%).
Y, como siempre, el corte más determinante aparece en las perspectivas económicas. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG fue 4,14 (-2,6%). Entre quienes creen que seguirá igual, 2,56 (0,0%). Y entre quienes esperan que empeore, el índice se hundió a 0,35 (-12,5%), el nivel más bajo del mes.