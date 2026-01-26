Se enfrió el envión

El termómetro de confianza midió bajas en la imagen de Milei a comienzos del año

El Índice de la Di Tella registró una caída del 2,8% mensual y 8% interanual, luego de un fin de 2025 con repuntes en octubre y noviembre. Pese a la merma, la medición se ubicó en 2,40 puntos, por encima de lo que mostraban otras gestiones en el mismo período.