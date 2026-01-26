"Tour de la Gratitud"

Milei asistirá al show de Fátima Florez en Mar del Plata y tendría una participación especial

La visita del presidente a la costa atlántica incluye un esperado reencuentro artístico, generando gran expectativa en el ámbito político y mediático. La humorista explicó que la función de este martes fue reprogramada especialmente para adecuarse a los compromisos del mandatario y detalló que se trata de un horario atípico para la cartelera local.