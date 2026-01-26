Milei asistirá al show de Fátima Florez en Mar del Plata y tendría una participación especial
La visita del presidente a la costa atlántica incluye un esperado reencuentro artístico, generando gran expectativa en el ámbito político y mediático. La humorista explicó que la función de este martes fue reprogramada especialmente para adecuarse a los compromisos del mandatario y detalló que se trata de un horario atípico para la cartelera local.
Milei mantendrá reuniones vinculadas a su gestión y luego se trasladará al tradicional teatro Roxy para presenciar el espectáculo que protagoniza Fátima Florez. REUTERS/Agustin Marcarian
El presidenteJavier Milei viajará este martes a Mar del Plata, donde combinará actividades oficiales con una agenda personal que incluye asistir nuevamente al espectáculo de la humorista y su ex pareja Fátima Florez en el Teatro Roxy. La visita reaviva la atención mediática sobre el vínculo entre el mandatario y la artista.
Si bien la asistencia del presidente ya figuraba en la agenda oficial de su visita a Mar del Plata, fue la propia Fátima Flórez quien se encargó de confirmar públicamente su presencia en el Teatro Roxy Radio City. La humorista explicó que la función de este martes fue reprogramada especialmente para adecuarse a los compromisos del mandatario y detalló que se trata de un horario atípico para la cartelera local.
Además, anticipó que Milei no solo estará entre el público, sino que tendría una participación sobre el escenario hacia el cierre del espectáculo, en una escena que volverá a reunirlos en un contexto artístico y mediático.
La asistencia al show se concretará el mismo martes, en una función que ya se encuentra dentro de la programación regular de la temporada teatral marplatense. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES
Agenda presidencial en la Costa Atlántica
El jefe de Estado arribará a Mar del Plata en el marco de una breve estadía en la ciudad balnearia, que tendrá componentes políticos y privados. Según trascendió, Milei mantendrá reuniones vinculadas a su gestión y luego se trasladará al tradicional teatro Roxy para presenciar el espectáculo que protagoniza Fátima Florez.
La presencia del mandatario en la sala teatral no será la primera desde su asunción: ya había concurrido en ocasiones anteriores, generando un fuerte operativo de seguridad y amplia repercusión pública.
Un nuevo encuentro con Fátima Florez
Uno de los datos centrales de la visita es la posibilidad de un nuevo encuentro entre Milei y la actriz, con quien mantiene un vínculo personal que ha sido seguido de cerca por la opinión pública. La asistencia al show se concretará el mismo martes, en una función que ya se encuentra dentro de la programación regular de la temporada teatral marplatense.
Desde el entorno presidencial indicaron que se trata de una actividad de carácter privado, aunque la presencia del mandatario en un espacio público suele atraer la atención de seguidores y turistas.
El primer acercamiento entre Milei y Flórez se produjo en un contexto mediático y político particular, cuando ambos coincidieron en programas de televisión donde compartieron elogios mutuos y gestos de afinidad ideológica y personal. Con el correr de los meses, los intercambios públicos se transformaron en encuentros privados que derivaron en una relación formalizada en plena campaña electoral.
En aquel momento, el vínculo sorprendió tanto al ambiente político como al artístico, al unir a una figura central del debate económico con una referente del humor y la imitación, consolidando una pareja que rápidamente se volvió parte del escenario público argentino.
El primer acercamiento entre Milei y Flórez se produjo cuando ambos coincidieron en programas de televisión donde compartieron elogios mutuos y gestos de afinidad ideológica y personal.
Repercusiones políticas y mediáticas
La combinación entre agenda institucional y actividades personales vuelve a instalar el debate sobre la exposición pública del Presidente fuera del ámbito estrictamente político. En Mar del Plata, su visita se da además en plena temporada de verano, con gran afluencia turística y alto interés mediático.
El viaje también se produce en un contexto político sensible, donde cada aparición pública del mandatario es leída en clave política y comunicacional.
La estadía de Javier Milei en Mar del Plata tendrá un condimento singular con su regreso al Teatro Roxy para ver a Fátima Florez. Entre reuniones oficiales y un show teatral, el Presidente volverá a quedar en el centro de la escena, en una visita que mezcla gestión, vida personal y exposición pública.