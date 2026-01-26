Milei ya tiene su segundo destino del "Tour de la Gratitud" y confirmó un nuevo viaje al exterior

El presidente de la Nación, Javier Milei, regresó el pasado viernes de Davos, Suiza, donde tuvo una de sus semanas más cargadas desde que comenzó la gestión, pero con un balance neutral.
El presidente argentino estará en Mar del Plata para participar de la Derecha Fest. En marzo regresa a Estados Unidos para el Argentina Week.
El presidente de la Nación, Javier Milei, regresó el pasado viernes de Davos, Suiza, donde tuvo una de sus semanas más cargadas desde que comenzó la gestión, pero con un balance neutral.
La intervención en el Foro Económico Mundial no contó con la mejor de las repercusiones, pero fue opacada por su firma y fotografía junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el marco de la creación del Consejo de Paz dirigido por el hombre de la Casa Blanca.
Ya de vuelta en Argentina, su agenda se confecciona con un nuevo destino bajo el concepto del “Tour de la Gratitud" y la planificación de un regreso a Estados Unidos.
Luego de participar en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba, cantando Amor Salvaje arriba del escenario junto al Chaqueño Palavecino, Milei tiene el segundo destino del 2026 dentro del país: Mar del Plata.
De cara a las extraordinarias de febrero y en plena temporada de verano, el mandatario caminará por el centro y parte de la costa de la ciudad bonaerense. Estará acompañado por la secretaria general, Karina Milei, y del ministro del Interior, Diego Santilli. Ambos bajo la figura de titular de La Libertad Avanza y eventual candidato a gobernador, respectivamente.
Luego participará de un acto desde las 20:30 horas en la esquina de Güemes y Avellaneda de la ciudad de Mar del Plata con la tradicional camioneta y megáfono.
El evento central de su paso por la costa atlántica ser la Derecha Fest del martes 27 en el Horizonte Club de Playa, el evento que contará con presencias como la del politólogo Agustín Laje, el escritor Nicolás Márquez y los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, entre otros. El ex intendente y actual legislador provincial Guillermo Montenegro encabezará la jornada.
Un dato particular de la visita presidencial al suelo marplatense será un posible nuevo encuentro con Fátima Flores, ya que el líder de LLA asistirá a su show el mismo martes en el Teatro Roxy.
Con la mirada puesta en el exterior y en los próximos meses, el propio Milei confirmó que participará como figura principal del “Argentina Week” en Manhattan, Estados Unidos, entre el 9 y el 11 de marzo. Será la 13ª vez que pise el país norteamericano desde que asumió.
El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió el evento como "el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente".
El diplomático y empresario tecnológico destacó que la iniciativa llega en un momento de "corrección de distorsiones estructurales" y bajo un marco pro-mercado que cuenta con el avel de la administración de trumpista.
"El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento. Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso", sostuvo el embajador, invitando a los capitales extranjeros a capturar oportunidades en sectores con "alto potencial de crecimiento y escala".
"Argentina Week" cuenta con una lista de organizadores de peso en el sistema financiero internacional: la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek (fundado por los creadores de Mercado Libre). Además, participan el Citibank, la AmCham y el influyente Council on Foreign Relations.
Un claro guiño renovado hacia la estructura política y económica estadounidense en la continuidad de las gestiones de alineamiento de era Milei con los objetivos de Washington.