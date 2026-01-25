Referentes regionales

Uribe elogió a Milei y dijo que le dio a América Latina “un discurso diferente”

Álvaro Uribe elogió a Javier Milei durante una conferencia en la Universidad Espíritu Santo, en Guayaquil, donde destacó su impacto en la narrativa política regional y advirtió sobre los riesgos de los modelos autoritarios en América Latina.