Emergencia forestal

Se reavivan incendios en Chubut: focos activos en el Parque Nacional Los Alerces

La provincia de Chubut enfrenta una nueva etapa de incendios forestales con focos reactivados en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas. Brigadistas, bomberos y equipos especializados trabajan en condiciones adversas por altas temperaturas y vientos que dificultan el combate del fuego.