Incendios en Chubut: Buenos Aires y Córdoba enviaron brigadistas para combatir el fuego

Ante un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo de asistencia para colaborar en el combate de los incendios forestales que arrasaron más de 30.000 hectáreas en la provincia de Chubut.
La decisión fue tomada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien dispuso el envío de personal especializado y equipamiento tras mantener contacto con el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres. La intervención se enmarcó en los mecanismos de cooperación establecidos por la Ley Nacional 26.815 del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
La situación en la región patagónica fue considerada crítica debido a una combinación de sequía prolongada, temperaturas elevadas, fuertes vientos y la presencia de extensas áreas de pinares, condiciones que favorecieron la rápida propagación de las llamas.
Envío de brigadistas desde Buenos Aires
El contingente enviado desde la Ciudad estuvo integrado por 30 efectivos de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos porteño y siete especialistas de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas. El equipo se trasladó con unidades móviles, cuatriciclos y camiones de carga destinados al transporte de herramientas específicas para el combate del fuego.
Brigadistas y bomberos porteños refuerzan los trabajos en Chubut.
Esta fue la tercera ocasión en la que el distrito capitalino movilizó recursos hacia zonas afectadas por incendios forestales, en el marco de acciones de asistencia interjurisdiccional ante emergencias ambientales.
Desde el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Ambiente destacaron la importancia de acompañar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales y remarcaron la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincias y municipios.
Refuerzo desde Córdoba
En paralelo, desde la ciudad de Alta Gracia partió una nueva comitiva de brigadistas cordobeses con destino a Chubut. El equipo técnico y operativo tuvo como objetivo principal sumarse a las tareas de control de los incendios activos en la región. La movilización fue coordinada por la Secretaría de Gestión de Riesgo, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba.
Brigadistas cordobeses viajan a Chubut.
El contingente viajó para realizar el relevo oficial del primer grupo de 60 especialistas que había trabajado durante 12 días en condiciones extremas en la zona afectada. Este recambio resultó clave para sostener la eficiencia y la seguridad de las tareas en la línea de fuego.
La delegación estuvo compuesta por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del cuerpo ETAC, junto a integrantes de la Federación de Bomberos Voluntarios y de la Agrupación Serrana. Todos los agentes contaban con equipamiento de alta montaña y herramientas específicas para este tipo de emergencias.
Trabajo conjunto
Las autoridades provinciales resaltaron el valor de la solidaridad interprovincial frente al desastre ambiental y señalaron que el despliegue logístico permitió que los brigadistas arribaran en condiciones óptimas para operar de inmediato.
El apoyo técnico aportado desde Córdoba buscó mitigar el avance del fuego que amenazó los bosques nativos de Chubut. Los equipos trabajaron de manera conjunta con fuerzas locales y nacionales bajo un esquema de mando unificado, y la misión quedó supeditada a la evolución de la emergencia en el territorio.