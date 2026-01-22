Chubut aguarda lluvias que podrían aliviar el avance de los incendios
Las precipitaciones previstas para las próximas horas y el descenso de las temperaturas generan expectativa en las zonas afectadas, donde el fuego continúa activo y ya provocó graves daños ambientales.
Se estima que ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en toda la provincia. Crédito: REUTERS.
Los incendios forestales en Chubut continúan activos y mantienen en alerta a las autoridades provinciales y nacionales. Mientras el fuego avanza en distintos puntos del territorio, las condiciones meteorológicas previstas para este jueves abren una expectativa moderada: se esperan lluvias y chaparrones que podrían colaborar en la contención de los focos que surgieron en las últimas horas.
En ese contexto, las estimaciones oficiales indican que ya se quemaron más de 30.000 hectáreas en toda la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional informó la vigencia de una alerta amarilla por lluvias intensas en el Parque Nacional Los Alerces y áreas cercanas. Según el pronóstico, las precipitaciones se mantendrán a lo largo de toda la jornada y podrían generar un alivio parcial en los sectores más comprometidos por el avance del fuego.
Los incendios en Chubut no dan tregua. Crédito: REUTERS.
Las lluvias previstas no garantizan la extinción total de los incendios, pero sí podrían contribuir a reducir la intensidad de algunos frentes activos y facilitar las tareas de los brigadistas que trabajan en la zona desde hace varios días.
Descensodetemperaturas
Otro factor que juega a favor del combate contra el fuego es el cambio en las temperaturas. Tras varios días marcados por registros elevados, se espera que durante la próxima semana las máximas no superen los 23°. Este descenso térmico permitiría disminuir la propagación de los incendios forestales y reducir el riesgo de que se generen nuevos focos.
Se espera que durante una semana las máximas no superen los 23º. Crédito: REUTERS.
La combinación de lluvias, menor temperatura y un posible alivio en la intensidad del viento representa un escenario más favorable en comparación con las jornadas previas, aunque las autoridades insisten en mantener la cautela.
Jornadacrítica
Durante el miércoles, las autoridades del Parque Nacional describieron un panorama especialmente complejo. El día estuvo atravesado por fuertes vientos y altas temperaturas, condiciones que complicaron las tareas de control. Desde el organismo señalaron que la combinación de meteorología adversa y una topografía exigente generó un escenario crítico.
En ese marco, se advirtió sobre la probabilidad de formación de columnas convectivas y la aparición de pirocúmulos, un fenómeno asociado a incendios de gran magnitud que favorece la propagación del fuego y la generación de nuevos focos activos. Esta situación explicó el rápido avance de las llamas en determinadas áreas durante las últimas horas.
Mientras se aguarda la evolución del clima, los equipos de emergencia continúan con el monitoreo constante de las zonas afectadas. Las autoridades remarcan que, pese a las condiciones más alentadoras previstas para los próximos días, el riesgo sigue latente y el trabajo en territorio resulta clave para evitar que el fuego vuelva a intensificarse.