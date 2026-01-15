El incendio en Puerto Patriada está contenido al 100%, confirmó el gobernador Torres
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio en Puerto Patriada fue contenido en su totalidad tras más de una semana de combate. La lluvia y el trabajo de más de 650 brigadistas fueron claves. Ahora comienza la etapa de reconstrucción.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó este miércoles que el incendio forestal que afectó a Puerto Patriada se encuentra contenido en un 100%. El fuego había consumido más de 12 mil hectáreas y mantuvo en vilo durante días a la región cordillerana.
“En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate”, expresó el mandatario provincial al informar oficialmente la situación.
El operativo que permitió contener el fuego
Durante más de una semana trabajaron en la zona más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. El operativo incluyó ocho medios aéreos, maquinaria pesada, unidades móviles, equipos de salud y la intervención de Vialidad Provincial en los sectores más comprometidos.
Torres destacó además el trabajo conjunto del Comité de Emergencia y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así como el apoyo enviado por las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.
Reconocimiento a los vecinos y apoyo provincial
El gobernador también puso el foco en la comunidad local, duramente afectada por el avance de las llamas. “Quiero reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense, que estuvo espalda con espalda desde el primer momento”, señaló, con especial mención a los intendentes y voluntarios.
Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y… pic.twitter.com/zZCQczDmkw
Muchos vecinos sufrieron daños materiales y evacuaciones preventivas, en uno de los incendios más graves registrados en la provincia en los últimos años.
Comienza la etapa de reconstrucción
“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas”, anunció Torres. Si bien el incendio está contenido, las autoridades mantendrán durante este jueves tareas de observación y recorridas preventivas.
Hasta el momento no se registraron reactivaciones de focos, aunque continúa el alerta debido a la extrema sequía que afecta a la región y que mantiene en riesgo a toda la zona cordillerana.