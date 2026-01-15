Chubut

El incendio en Puerto Patriada está contenido al 100%, confirmó el gobernador Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio en Puerto Patriada fue contenido en su totalidad tras más de una semana de combate. La lluvia y el trabajo de más de 650 brigadistas fueron claves. Ahora comienza la etapa de reconstrucción.