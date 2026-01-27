Justicia Federal

Investigan a funcionarios por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

La Fiscalía federal de Esquel inició una investigación para evaluar si hubo incumplimiento de deberes y otras responsabilidades penales de funcionarios en el manejo del incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces.