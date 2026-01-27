Investigan a funcionarios por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces
La Fiscalía federal de Esquel inició una investigación para evaluar si hubo incumplimiento de deberes y otras responsabilidades penales de funcionarios en el manejo del incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, informó que se encuentra en trámite una investigación judicial para determinar la actuación de funcionarios públicos en relación con el manejo del incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
La pesquisa, encabezada por el fiscal federal Santiago Roldán, busca establecer si existió posible responsabilidad penal de los funcionarios encargados del combate y la gestión de la emergencia ígnea.
Este avance judicial se produce en un contexto en el que el incendio continúa activo y ha requerido medidas excepcionales por parte de autoridades ambientales y de gestión de emergencias.
La investigación incluye la recopilación de informes oficiales y la valoración de denuncias presentadas por ciudadanos y organizaciones locales, que cuestionan la eficacia y la conducta de los responsables del manejo del siniestro.
Inicio del incendio
El foco ígneo que da origen a esta causa fue detectado el 9 de diciembre del año pasado en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de alto valor ecológico en la cordillera chubutense.
Desde entonces, el fuego se ha propagado a distintos sectores del parque y ha obligado a mantener un operativo sostenido de combate con brigadistas, aeronaves y apoyo logístico de distintos organismos.
La investigación se orienta a examinar la actuación de los funcionarios públicos que tenían responsabilidad en la gestión y dirección del combate del fuego, con particular foco en la posibilidad de que se hayan cometido delitos vinculados al incumplimiento de deberes de funcionario público y otras figuras penales o ambientales relevantes.
En este sentido, la Fiscalía federal solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dos de los organismos centrales en la respuesta ante este tipo de emergencias ambientales.
Además, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina fue incorporada al expediente para colaborar con el análisis técnico de lo sucedido.
A la par de la actuación de la Fiscalía, organizaciones locales y vecinos presentaron denuncias por escrito. Una de estas fue formulada el 9 de enero pasado, en la que se solicitó que se investigue la posibilidad de que existan responsabilidades penales por la forma en que se gestionó y respondió al incendio.
Posteriormente, el 22 de enero, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces formalizó otra denuncia, en la que se plantean presuntas irregularidades como abuso de autoridad, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes específicas.
Los representantes de esa organización sostienen que, a su entender, la actuación de las autoridades no solo podría no haber sido adecuada para contener el avance del fuego, sino que además habría podido contribuir a la extensión y gravedad del siniestro. Estas presentaciones ampliaron el análisis legal y llevaron a que la justicia federal profundice la revisión de acciones oficiales.
Hasta el momento, la Fiscalía ha dejado claro que la investigación se desarrolla sin interferir en las tareas de combate del incendio, que aún siguen en curso, conscientes del interés público y ambiental que representa el parque y las zonas aledañas.
Estado de la emergencia
El incendio en Los Alerces no solo es objeto de revisión judicial, sino también de una respuesta operativa reforzada. La Administración de Parques Nacionales resolvió intervenir el área protegida para asegurar un control institucional más directo de las tareas de combate y prevención en medio de la emergencia.
Esto implicó el desplazamiento transitorio de autoridades habituales y la designación de un Comité de Intervención con funciones de intendencia y coordinación operativa.
La extensión del fuego ha obligado a mobilizar brigadistas, recursos aéreos y apoyo técnico de distintas provincias y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en un esfuerzo conjunto para mitigar los impactos del siniestro sobre bosques nativos, rutas y zonas rurales cercanas.
Los Alerces, además de su importancia ambiental, es considerado un patrimonio natural y turístico de la región patagónica, lo que ha generado preocupación entre residentes y sectores productivos que siguen de cerca la evolución de los incendios y las consecuencias a mediano y largo plazo.
La combinación de este valor territorial y la dinámica del fuego explica en parte el interés de la opinión pública y de la justicia sobre la gestión oficial de la emergencia.
Por el momento, no hay acusaciones formales contra personas específicas. La investigación se encuentra en una etapa inicial de recolección y análisis de pruebas, documentación y testimonios para determinar si corresponde procesar a funcionarios o si, por el contrario, las acciones oficiales se ajustaron a los protocolos vigentes ante un evento de estas características.