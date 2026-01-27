Una quemadura delató al acusado de provocar un incendio en Chubut

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas en la provincia de Chubut, acusado de haber provocado de manera intencional un incendio de pastizales a la vera de la Ruta Nacional N° 3. El hecho generó preocupación por las condiciones climáticas de la zona y la cercanía con áreas de tránsito y ganado.
La Justicia dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo de 20 días mientras avanza la investigación del episodio, ocurrido en un sector considerado sensible por el riesgo ambiental y vial.
Elincendio
El foco ígneo se registró el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309 de la Ruta Nacional N° 3, en la zona de Arroyo Verde. Fueron automovilistas que circulaban por el lugar quienes advirtieron la presencia de llamas y dieron aviso inmediato a las autoridades.
El humo redujo la visibilidad en rutas y caminos de la región. Crédito: REUTERS.
Gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales y de los equipos que acudieron al lugar, el fuego fue controlado antes de que lograra expandirse. La acción evitó que el incendio se propagara y causara mayores daños en el entorno natural.
Ladetencióndel sospechoso
Una vez extinguido el foco, la policía realizó un rastrillaje preventivo en las inmediaciones. A aproximadamente un kilómetro del lugar del incendio, a la altura del kilómetro 1310, los agentes interceptaron a un hombre que caminaba por la banquina con dificultades.
Al acercarse, los efectivos constataron que el sospechoso presentaba quemaduras superficiales en una de sus piernas. Según informaron fuentes judiciales, al notar la presencia policial, el individuo intentó descartar un encendedor y otros elementos que llevaba consigo, lo que derivó en su detención inmediata.
Avancede lacausa
Este lunes al mediodía se llevó a cabo la audiencia de control de detención en los Tribunales de Puerto Madryn. Allí, el fiscal Juan Pablo Santos imputó formalmente al acusado por el delito de incendio intencional.
Los incendios generaron preocupación por el impacto ambiental y productivo. Crédito: REUTERS.
Durante la audiencia se informó que el detenido es oriundo de la provincia de Tucumán y que no cuenta con domicilio fijo en la zona. El imputado manifestó que se encuentra alojado en un albergue tras haber llegado recientemente desde la ciudad de Buenos Aires.
Ante el riesgo de fuga y la gravedad del hecho, el juez penal Horacio Yanguela hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por 20 días. Además, otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal complete la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial. Advirtieron que este tipo de conductas no solo representan una amenaza para el medio ambiente, sino también para la seguridad vial, debido a la reducción de visibilidad en tramos de ruta, y para la integridad de las personas que transitan por la zona.