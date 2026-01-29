Emergencia ígnea

El Gobierno evalúa apagar por vía legislativa los reclamos por incendios en la Patagonia

Tras el pedido conjunto de gobernadores del sur, legisladores de la oposición y el pedido público de Mauricio Macri, la Casa Rosada analiza habilitar el debate por la “emergencia ígnea”. Patricia Bullrich, aseguró que “vamos a aceptar que se discuta”.