Bomberos de San Justo y Gobernador Crespo recibieron equipamiento clave para el combate de incendios forestales
El senador provincial Rodrigo Borla encabezó la entrega de equipamiento especializado para el combate de incendios forestales a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Justo y Gobernador Crespo. La inversión forma parte de un plan provincial que alcanzó a 37 cuarteles de toda Santa Fe y que supera los 2.500 millones de pesos.
Borla hizo entrega de equipamiento a las delegaciones de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Justo
En las últimas horas, las asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Justo y Gobernador Crespo recibieron equipamiento específico para el combate de incendios forestales, en el marco de una política provincial orientada a fortalecer las capacidades operativas ante emergencias ambientales.
La entrega fue encabezada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien destacó la importancia de contar con herramientas adecuadas para intervenir de manera rápida y segura en situaciones de riesgo, especialmente durante períodos de altas temperaturas y sequía.
Equipamiento adquirido por la Provincia
El nuevo material entregado fue adquirido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo.
Borla hizo entrega de equipamiento a las delegaciones de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Justo
Las delegaciones de San Justo y Gobernador Crespo formaron parte de un total de 37 asociaciones de Bomberos Voluntarios beneficiadas en todo el territorio provincial.
El equipamiento incluye módulos de ataque rápido denominados “Combate 500”, con motobombas y capacidad para 500 litros de agua, además de una amplia variedad de herramientas y elementos de protección personal destinados a tareas de campo.
Detalle del material entregado
Entre los elementos incorporados se encuentran 12 módulos de combate forestal, 8 motobombas, 30 motosierras con sus respectivos protectores personales, 20 sopladoras, 150 mangueras de una pulgada, 100 de una pulgada y media, 5 grupos electrógenos de 13 KVA, 3 motoguadañas
Y un importante lote de indumentaria y protección personal: 150 cascos, borceguíes, chaquetas, pantalones, camisas y pares de guantes.
Este equipamiento permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos y optimizar la respuesta ante incendios rurales y forestales, cada vez más frecuentes en la región.
Un plan integral de fortalecimiento
Borla subrayó el compromiso de las autoridades provinciales en materia de protección civil y recordó que esta entrega se suma a una primera etapa desarrollada en octubre, cuando se incorporaron 22 camionetas, de las cuales 12 fueron destinadas específicamente al combate de incendios, junto con equipamiento para brigadistas.
La inversión total del programa alcanza los 2.500 millones de pesos, consolidando una de las mayores apuestas provinciales para la prevención y atención de emergencias ambientales.
Próxima entrega en La Criolla
En este contexto, el senador adelantó que a fines de febrero una nueva delegación de Bomberos Voluntarios, en este caso la de La Criolla, recibirá una unidad de ataque rápido: una camioneta equipada con todo lo necesario para las tareas de intervención en el territorio.
“Este tipo de acciones refuerzan el trabajo cotidiano de quienes arriesgan su vida para proteger a nuestras comunidades”, señaló Borla, al tiempo que valoró el rol fundamental que cumplen los Bomberos Voluntarios en cada localidad santafesina.