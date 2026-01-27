Anuncio de Borla

Bomberos de San Justo y Gobernador Crespo recibieron equipamiento clave para el combate de incendios forestales

El senador provincial Rodrigo Borla encabezó la entrega de equipamiento especializado para el combate de incendios forestales a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Justo y Gobernador Crespo. La inversión forma parte de un plan provincial que alcanzó a 37 cuarteles de toda Santa Fe y que supera los 2.500 millones de pesos.