Producción local y compromiso ambiental: Humboldt impulsa la plantación de árboles nativos

El Vivero Comunal de Humboldt avanza en una política sostenida de producción de árboles nativos, con más de 1.000 ejemplares disponibles para continuar forestando y embelleciendo los espacios verdes del pueblo. Las plantas son producidas a partir de semillas recolectadas en árboles locales, priorizando la adaptación al entorno y el cuidado del ambiente.

Este trabajo permite preservar la identidad paisajística de Humboldt.
El Vivero Comunal de Humboldt cumple un rol central en la estrategia ambiental de la localidad, produciendo árboles nativos a partir de semillas cosechadas en ejemplares ubicados en los propios boulevares del pueblo.

Estos árboles fueron seleccionados por su valor ornamental y, especialmente, por su comprobada adaptación a las condiciones climáticas y del suelo local.

arbolesEste trabajo permite preservar la identidad paisajística de Humboldt.

Este trabajo permite no solo garantizar una mayor tasa de supervivencia de los nuevos ejemplares, sino también preservar la identidad paisajística de Humboldt, apostando a especies que forman parte del ecosistema regional y que aportan beneficios ambientales a largo plazo.

Forestación urbana y compromiso con el futuro

Gracias a este proceso, el Vivero Comunal dispone actualmente de más de 1.000 árboles nativos destinados a la forestación de espacios públicos, plazas, paseos y distintos sectores del ejido urbano, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y el paisaje urbano del pueblo.

Entre las especies producidas se destacan el algarrobo, aromito, ceibo y lapacho, entre muchas otras variedades nativas.

Desde el Ejecutivo comunal remarcaron que cuidar, producir y plantar árboles nativos es una inversión en ambiente, biodiversidad y calidad de vida, reafirmando el compromiso de Humboldt con un desarrollo sostenible y con las generaciones futuras.

Palpitando el carnaval

Con el objetivo de promover la actividad física, la expresión artística y el encuentro entre pares, en Humboldt se desarrolla “Sonando Va”, una propuesta de baile pensada especialmente para niños y niñas a partir de los 6 años.

La iniciativa busca generar un espacio recreativo donde los más chicos puedan moverse, divertirse y disfrutar de la música en un ambiente cuidado, alegre y participativo, fomentando hábitos saludables y el trabajo grupal.

La iniciativa busca generar un espacio recreativo donde los más chicos puedan moverse, divertirse y disfrutar de la música en un ambiente cuidado, alegre y participativo.

Los ensayos de “Sonando Va” se llevan a cabo todos los miércoles, en el horario de 18:30 a 20:00, en el playón del Club Juventud Unida de Humboldt, un espacio amplio y adecuado para el desarrollo de actividades al aire libre.

Durante cada encuentro, los participantes comparten momentos de baile, juegos y aprendizaje, en un clima distendido que prioriza el disfrute y la integración.

Diversión, música y encuentro

Desde la organización destacaron que la propuesta no requiere experiencia previa, ya que está pensada para que todos puedan sumarse, aprender y disfrutar. La música y el movimiento se convierten en herramientas para fortalecer la confianza, la creatividad y el compañerismo.

“Sonando Va” se presenta así como una alternativa ideal para que niños canalicen su energía, se expresen corporalmente y formen parte de una actividad grupal enriquecedora.

Invitación abierta a la comunidad

La convocatoria está abierta a todas las familias de Humboldt que deseen acercar a sus hijos e hijas a una propuesta diferente, donde la diversión, el baile y la alegría están aseguradas.

Con entrada libre y un espíritu inclusivo, “Sonando Va” continúa sumando participantes y consolidándose como un espacio de encuentro.

