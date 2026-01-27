Departamento Las Colonias

Producción local y compromiso ambiental: Humboldt impulsa la plantación de árboles nativos

El Vivero Comunal de Humboldt avanza en una política sostenida de producción de árboles nativos, con más de 1.000 ejemplares disponibles para continuar forestando y embelleciendo los espacios verdes del pueblo. Las plantas son producidas a partir de semillas recolectadas en árboles locales, priorizando la adaptación al entorno y el cuidado del ambiente.