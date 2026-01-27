#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento Caseros

Casilda y la región refuerzan la seguridad en los corredores de las Rutas 92 y 33

El funcionamiento de los corredores seguros sobre las rutas provinciales 92 y nacional 33 fue uno de los ejes centrales de la reunión regional de seguridad realizada este viernes en Casilda, con la participación de autoridades de diversas localidades del departamento Caseros.

El objetivo fue reforzar la seguridad en los corredores de las rutas 92 y 33El objetivo fue reforzar la seguridad en los corredores de las rutas 92 y 33
Seguinos en
Por: 

Este viernes se realizó una reunión de trabajo con epicentro en Casilda, junto a autoridades de las distintas localidades del departamento Caseros; para trazar acciones coordinadas en materia de seguridad regional.

El objetivo fue reforzar la seguridad en los corredores de las rutas 92 y 33El objetivo fue reforzar la seguridad en los corredores de las rutas 92 y 33

La misma fue encabezada por el secretario de Control y Seguridad de la Municipalidad, Sebastián Cattena.

Participantes

Del cónclave participaron responsables de los centros de monitoreo y jefes comunales de Arteaga, Berabevú, Bigand, Chabás, Chañar Ladeado, Cruz Alta, Firmat, Pujato y Zavalla.

Mirá tambiénEsperanza abrió la inscripción a las becas para estudios terciarios y universitarios

El objetivo principal fue poner el foco en lo que se viene desarrollando en los corredores seguros de las RP92 y RN33, una estrategia que está brindando resultados positivos y concretos, mejorando la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en toda la región.

Trabajo conjunto

“La seguridad se construye trabajando juntos, compartiendo información y coordinando acciones”, expresó Cattena.

Mirá tambiénRafaela celebró 113 años desde su declaración como ciudad

Asimismo, se evaluaron medidas concretas para mejorar los procedimientos existentes y también se acordaron acciones a implementar en el corto y mediano plazo, orientadas a garantizar entornos más seguros y reducir situaciones de riesgo.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Caseros
Vialidad Provincial
Vialidad Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro