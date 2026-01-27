Casilda y la región refuerzan la seguridad en los corredores de las Rutas 92 y 33

Este viernes se realizó una reunión de trabajo con epicentro en Casilda, junto a autoridades de las distintas localidades del departamento Caseros; para trazar acciones coordinadas en materia de seguridad regional.
El funcionamiento de los corredores seguros sobre las rutas provinciales 92 y nacional 33 fue uno de los ejes centrales de la reunión regional de seguridad realizada este viernes en Casilda, con la participación de autoridades de diversas localidades del departamento Caseros.
La misma fue encabezada por el secretario de Control y Seguridad de la Municipalidad, Sebastián Cattena.
Del cónclave participaron responsables de los centros de monitoreo y jefes comunales de Arteaga, Berabevú, Bigand, Chabás, Chañar Ladeado, Cruz Alta, Firmat, Pujato y Zavalla.
El objetivo principal fue poner el foco en lo que se viene desarrollando en los corredores seguros de las RP92 y RN33, una estrategia que está brindando resultados positivos y concretos, mejorando la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo en toda la región.
“La seguridad se construye trabajando juntos, compartiendo información y coordinando acciones”, expresó Cattena.
Asimismo, se evaluaron medidas concretas para mejorar los procedimientos existentes y también se acordaron acciones a implementar en el corto y mediano plazo, orientadas a garantizar entornos más seguros y reducir situaciones de riesgo.