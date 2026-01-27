Departamento Caseros

Casilda y la región refuerzan la seguridad en los corredores de las Rutas 92 y 33

El funcionamiento de los corredores seguros sobre las rutas provinciales 92 y nacional 33 fue uno de los ejes centrales de la reunión regional de seguridad realizada este viernes en Casilda, con la participación de autoridades de diversas localidades del departamento Caseros.