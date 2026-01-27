Tormentas intensas y alerta amarilla en el norte y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que rige este martes en distintas zonas del norte y centro del país. La advertencia alcanza a las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.
Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, con posibilidad de que algunas se presenten de manera localmente fuerte a lo largo de la jornada.
Las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 25 y 80 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. En los niveles más altos de las áreas comprendidas por la alerta, especialmente en sectores cordilleranos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
Hay alerta amarilla por tormentas en 11 provincias.
Horariosde vigenciade la alerta
La alerta amarilla presenta diferentes momentos de afectación. En Jujuy rige durante la tarde y la noche; en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, durante la mañana y la tarde; en Chaco y Catamarca, por la mañana; en Santa Fe, durante la mañana en el norte y por la noche en el sur; en Córdoba y San Luis, a lo largo de toda la jornada; y en Mendoza, durante la tarde y la noche.
Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente, se recomienda consultar el sistema oficial de alertas meteorológicas.
Recomendaciones del SMN
Evitar salir al exterior durante el desarrollo de las tormentas.
No sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros.
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.