Semana sofocante en Santa Fe: calor intenso, humedad y tormentas de verano
Tras un fin de semana agobiante, la capital provincial afrontará varios días con inestabilidad atmosférica, lluvias intermitentes y registros térmicos elevados, en un escenario típico de la temporada estival en la región.
Santa Fe tendrá una semana caracterizada por inestabilidad atmosférica. Crédito: Fernando Nicola
El último fin de semana en la ciudad de Santa Fe dejó marcas de temperaturas elevadas en la capital provincial y alrededores. Si bien durante el mediodía y la tarde de este lunes algunos chaparrones generaron un alivio transitorio, el descenso térmico fue momentáneo y no modificó la tendencia general. El panorama para los próximos días seguirá dominado por condiciones típicas del verano santafesino.
Así lo explicó Mario Navarro, climatólogo y director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes (Córdoba), quien anticipó una semana caracterizada por inestabilidad atmosférica. “Vamos a tener tormentas, chaparrones, mejoras temporarias y mucha humedad durante toda esta semana”, señaló.
De acuerdo con el especialista, los valores térmicos se mantendrán elevados: “Las temperaturas estarán entre los 33 y 35 grados, y las mínimas oscilarán entre los 18 y los 23 grados”.
No obstante, el dato más relevante será la sensación térmica, que podría ubicarse muy por encima de esos registros. “La sensación térmica puede llegar a los 39 grados y también alcanzar los 40 grados, especialmente el miércoles y el jueves”, advirtió Navarro. La combinación entre calor y humedad será el principal factor que incrementará el disconfort.
Tormentas de verano
Navarro explicó que las precipitaciones previstas serán propias de esta época del año: tormentas de desarrollo rápido, localizadas y con alternancia de períodos de mejora. Además, indicó que “vamos a tener varias perturbaciones durante la semana”, lo que mantendrá la inestabilidad sin provocar un cambio significativo en el patrón térmico.
En ese contexto, se recomienda extremar cuidados frente al calor: mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y prestar atención a los grupos de riesgo, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
En notas anteriores, El Litoral advirtió que el verano 2026 se presenta con un comportamiento dominado por altas temperaturas y lluvias irregulares, asociadas a sistemas de tormentas característicos del centro del país. Este patrón responde a la persistencia de masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte argentino.
Para Santa Fe y la región, no se prevén cambios bruscos a corto plazo. El calor seguirá siendo protagonista, con pausas breves aportadas por las lluvias, pero sin un descenso sostenido de las marcas térmicas. La semana se perfila con jornadas sofocantes, alta humedad y tormentas intermitentes, una combinación típica del pleno verano.
Este patrón responde a la persistencia de masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte argentino. Crédito: Manuel Fabatía.
Por día, pronóstico extendido
El SMN mantiene un alerta amarillo por altas temperaturas en toda la provincia y un alerta naranja para los departamentos Iriondo, Caseros, General López, San Lorenzo, Constitución y Rosario. Esto implica que el calor puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Para el martes se espera una jornada con cielo de nubosidad variable y mejoramientos temporarios. Las condiciones se mantendrán inestables, con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas a lo largo del día. Las temperaturas mostrarán un leve ascenso en las mínimas y pocos cambios en las máximas, que rondarán los 37°C, con vientos leves del sector oeste y sudoeste.
El miércoles continuará el cielo mayormente nublado, aunque con intervalos de mejora. Persistirá un escenario de inestabilidad, con chances de precipitaciones débiles y aisladas hacia la noche. Las marcas térmicas se mantendrán con escasas variaciones y una suave tendencia al descenso, con una máxima estimada en 35°C. Los vientos soplarán moderados del sur, rotando luego al este y sudeste.
Para el jueves se prevé cielo nublado con tendencia a despejarse con el correr de las horas. Las condiciones seguirán siendo algo inestables, con posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas de la mañana, sin descartarse chaparrones de mayor intensidad en forma localizada. Las temperaturas presentarán un leve descenso en las mínimas y un marcado ascenso en las máximas, que podrían alcanzar los 37°C, con vientos leves y variables.