Departamento Castellanos

Rafaela celebró 113 años desde su declaración como ciudad

Para el año 1913, el ritmo de crecimiento de Rafaela era tan acelerado que la noticia de la declaratoria se vivió como un reconocimiento al esfuerzo de los pioneros y a la pujanza industrial que ya empezaba a asomar en la región. Desde el Archivo Histórico Municipal se comparten datos y una reflexión sobre este día tan importante para nuestra comunidad.