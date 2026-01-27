Rafaela celebró 113 años desde su declaración como ciudad

Este lunes 26 de enero, Rafaela celebra 113 años de haber sido declarada ciudad. En este día tan especial para nuestra comunidad, desde el Archivo Histórico Municipal, señalan que "el 26 de enero de 1913 marcó un punto de inflexión en la organización política y administrativa.
Al alcanzar una población de 8.242 habitantes, Rafaela cumplió con los requisitos legales para obtener la categoría de ciudad, según el decreto firmado por el entonces gobernador de Santa Fe, Manuel Menchaca".
Es importante tener en cuenta que para ese año, el ritmo de crecimiento de Rafaela era tan acelerado que la noticia de la declaratoria se vivió como un reconocimiento al esfuerzo de los pioneros y a la pujanza industrial que ya empezaba a asomar en la región.
Manuel Giménez fue designado por decreto como el primer Intendente Municipal.
"Aquel día, el gobernador Menchaca presidió los actos oficiales, validando el crecimiento de la colonia agrícola. El 31 de agosto de 1913 se realizaron las primeras elecciones municipales. Aunque el padrón era reducido (solo 230 inscriptos), 181 vecinos ejercieron por primera vez su derecho al voto para elegir a quienes cuidarían los intereses de la comunidad", agregaron desde la dependencia municipal.
Para la historia
El 10 de septiembre de 1913 se llevó a cabo la primera sesión oficial del Concejo Deliberante.
"En aquel acto asumieron sus cargos los primeros cinco concejales de nuestra historia: Nicolás Gutiérrez, Emilio Galassi, Eduardo Chiarella, Antonio Cossettini, Carlos Mognaschi. Durante las primeras dos décadas, los intendentes fueron designados. Fue recién el 2 de mayo de 1934, bajo la Ley Nº 2.160, cuando la ciudadanía pudo elegir mediante el voto a su representante, resultando electo Bernardo Sacripanti".
Desde 1913 hasta hoy, "44 han sido los protagonistas de la historia institucional de la ciudad, siendo los responsables de conducir los destinos de la pujante Rafaela. Nombres como Juan Candiotti, Octavio Zóbboli, Rodolfo Muriel, Virgilio Cordero, Juan Carlos Borio, Omar Perotti, Ricardo Peirone, Luis Castellano, Leonardo Viotti, entre tantos otros, forman parte de la nómina que forjó nuestra localidad".
Desde el Archivo Histórico Municipal "preservamos los documentos que narran nuestra evolución. Los invitamos a conocer más sobre nuestro pasado para entender el presente de todos los rafaelinos".
Becas
El municipio concretó una fuerte inversión en educación, en el año 2025, a través del Programa Municipal de Becas, destinado a acompañar las trayectorias educativas de familias rafaelinas que presentan contextos de vulnerabilidad socioeconómica, así como a instituciones educativas que utilizan los recursos para la compra de materiales didácticos.
En cuanto al otorgamiento de las becas, en 2025, se entregaron 800 becas a alumnos del nivel primario; 94 del nivel terciario y/o universitario; 7 becas especiales (son las correspondientes a acompañamiento de adultos y casos sociales); y 6 a escuelas agrotécnicas, totalizando 907 becas.
Con respecto a las instituciones a las que el Municipio destinó fondos, $2.200.000 fueron otorgados a 16 entidades de los niveles inicial y especial; $24.000.000 a los niveles primario y secundario; $37.620.000 a los niveles terciario y/o universitario; $2.160.000 a escuelas agrotécnicas; y $2.150.000 a quienes efectúan acompañamiento a adultos y casos especiales.