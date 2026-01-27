El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Por avance de obras en Av. Pellegrini entre Moreno y España el tránsito se encuentra interrumpido, mano con sentido al Este. Evitar el sector.
Calzada reducida Av. Pellegrini, sentido al Oeste, entre Moreno y Balcarce.
Zonas afectadas:
Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo
Salta, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
San Jerónimo, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay
Boneo y 1° de Mayo
Alvear y Gorostiaga
Salta, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Lisandro de la torre, entre 27 de Febrero y 9 de Julio (tramo comprendido entre las calles Cruz Roja Argentina, 25 de Mayo, San Martín y San Jerónimo)
Primera Junta, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)
Tucumán, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)
Tucumán, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
San Martín, entre Suipacha y Bv. Pellegrini (tramo comprendido entre las calles Junín, Santiago del Estero y Obispo Gelabert)
Saavedra, entre Mendoza y M. Zazpe (tramo comprendido entre las calles Salta, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, Corrientes y Moreno)
Mendoza, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
La Rioja, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Catamarca, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Irigoyen Freyre, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
Por desperfectos técnicos hay un camión parado sobre 27 de febrero y Salta. No está cortado pero se recomienda circular con precaución.