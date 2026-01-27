#HOY:

En Vivo Martes 27 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.El tránsito en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 27.01

07:58 Cortes en Rosario

Por avance de obras en Av. Pellegrini entre Moreno y España el tránsito se encuentra interrumpido, mano con sentido al Este. Evitar el sector.

Calzada reducida Av. Pellegrini, sentido al Oeste, entre Moreno y Balcarce.

Martes 27.01

06:53 Santa Fe: cortes por bacheo

Zonas afectadas:

Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo

Salta, entre 1° de Mayo y 4 de Enero

San Jerónimo, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay

Boneo y 1° de Mayo

Alvear y Gorostiaga

Salta, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

Lisandro de la torre, entre 27 de Febrero y 9 de Julio (tramo comprendido entre las calles Cruz Roja Argentina, 25 de Mayo, San Martín y San Jerónimo)

Primera Junta, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)

Tucumán, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)

Tucumán, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

San Martín, entre Suipacha y Bv. Pellegrini (tramo comprendido entre las calles Junín, Santiago del Estero y Obispo Gelabert)

Saavedra, entre Mendoza y M. Zazpe (tramo comprendido entre las calles Salta, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, Corrientes y Moreno)

Mendoza, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

La Rioja, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

Catamarca, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

Irigoyen Freyre, entre Urquiza y Avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)

Martes 27.01

06:52 Sin demoras en las rutas de la provincia

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Martes 27.01

06:41 Camión parado en Alem

Por desperfectos técnicos hay un camión parado sobre 27 de febrero y Salta. No está cortado pero se recomienda circular con precaución.

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

