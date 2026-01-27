Anmat suspendió la venta de productos para el cabello por riesgo sanitario
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de comercialización de una serie de productos capilares que no cuentan con registro sanitario y pueden implicar riesgos para la salud.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, forma parte de una serie de medidas adoptadas para reforzar los controles sobre artículos cosméticos y de uso personal que se comercializan tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.
La medida busca preservar la salud pública,en especial frente a tratamientos capilares destinados al alisado o con ingredientes que podrían resultar nocivos. El organismo ordenó el retiro de todos los productos involucrados —incluidos shampoos, acondicionadores y tratamientos intensivos— al no contar con la inscripción requerida para su comercialización.
Productos sin registro
Entre los artículos afectados se encuentran diversos cosméticos para el cuidado y tratamiento del cabello que se ofrecían bajo distintas marcas sin los registros habilitantes exigidos por la normativa sanitaria vigente.
Según la ANMAT, la falta de inscripción impide verificar la composición real de estos productos y evaluar su seguridad para los consumidores.
En particular, la autoridad sanitaria recalcó que ciertos productos destinados al alisado pueden contener formol (formaldehído) o compuestos relacionados, un ingrediente cuya utilización en tratamientos capilares está prohibida.
Esta sustancia puede liberar vapores tóxicos cuando se aplica con calor, lo que podría desencadenar reacciones en la piel, ojos y vías respiratorias, así como agravar efectos en exposiciones repetidas.
La prohibición abarca todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento de los productos detectados sin inscripción. El alcance de la medida se extiende tanto a la venta física como a la comercialización a través de sitios web y redes sociales, plataformas en las que estos artículos se ofrecían con creciente frecuencia.
La obligación de inscribir y registrar cosméticos y otros productos de uso personal responde a la necesidad de que los consumidores puedan acceder a artículos cuya elaboración y componentes estén controlados y certificados por la autoridad competente.
La ausencia de estos controles impide asegurar que los productos cumplen con los estándares de calidad y seguridad estipulados por la ley.
Los artículos prohibidos son:
Artículos capilares bajo la marca SUAD que se ofrecían en plataformas digitales.
Medicamento extranjero MENTISAN, ungüento mentolado, fabricado en Bolivia
En cuanto a los productos domisanitarios se trata de “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho”
Alcance de la disposición
Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial ordenan la prohibición del uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de los productos involucrados en todo el territorio nacional hasta tanto regularicen su situación ante la ANMAT.
Esta prohibición se suma a otras medidas recientes que apuntan a reforzar la vigilancia de productos cosméticos, domisanitarios y sanitarios que ingresan al mercado sin los debidos controles.
La identificación de irregularidades se realizó a partir de investigaciones motivadas tanto por denuncias de consumidores como por operativos de fiscalización llevados a cabo por los servicios de control de mercado del organismo.
Estas acciones permiten detectar ofertas de productos que no cumplen con las exigencias formales de rotulado, registro y certificación sanitaria.
Además de los cosméticos capilares, en otras resoluciones vinculadas publicadas en fechas recientes, la ANMAT ha dispuesto prohibiciones similares para otros artículos que no cuentan con respaldo sanitario, como sanitizantes, domisanitarios y medicamentos sin inscripción.
Estas decisiones se inscriben en el marco de un control más estricto del mercado de productos de consumo masivo, en particular aquellos que se venden a través de canales digitales y cuya trazabilidad resulta difícil de verificar.
En línea con esta política, las autoridades recomiendan a los usuarios verificar siempre que los productos cosméticos incluyan en su rotulado el número de registro sanitario y la identificación clara del establecimiento elaborador.
La presencia de estos datos permite confirmar que el artículo ha sido evaluado y aprobado por la ANMAT, lo que brinda una garantía adicional sobre su composición y seguridad.
La suspensión de la comercialización de estos productos se suma a otras acciones de la ANMAT orientadas a proteger a la población frente a artículos que podrían representar un riesgo para la salud.
Entre las medidas recientes, también se han incluido la prohibición de algunos productos sanitizantes y capilares por falta de inscripción y el retiro del mercado de artículos cuyos componentes no pueden ser verificados.