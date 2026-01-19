Se prohibió una crema enjuague por contener sustancias tóxicas
La medida alcanza al producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que se comercializaba sin datos de lote ni vencimiento. La investigación detectó además el uso de ingredientes prohibidos por la normativa vigente, lo que motivó su retiro inmediato del mercado en todo el país.
Se trata del producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, marca Curl Girl
Se trata del producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, marca Curl Girl, el cual se ofrecía al público sin información básica de identificación y contenía sustancias expresamente prohibidas por la normativa argentina.
El producto había sido formulado con dos ingredientes no permitidos
Por qué se activó la alerta sanitaria
La investigación se inició a partir de un reporte por sospecha de desvío de calidad recibido en el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. Según consta en la Disposición 28/2026, publicada en elBoletín Oficial, el producto se encontraba en circulación sin datos de lote ni fecha de vencimiento, una omisión grave que impide garantizar su seguridad, calidad y trazabilidad.
Al analizar el rotulado del cosmético, los técnicos del organismo comprobaron que no existían registros oficiales que coincidieran con los datos declarados en el envase. Si bien figuraba un número de legajo correspondiente a un laboratorio habilitado —el Laboratorio Luis Norberto Jara—, la empresa negó haber producido unidades sin la codificación reglamentaria.
El laboratorio informó que había elaborado un único lote del producto, identificado como DC394, con vencimiento en noviembre de 2024, y que todas las unidades producidas contaban con los registros exigidos por la normativa vigente. Esta situación llevó a la ANMAT a profundizar la investigación y a realizar una inspección en el establecimiento elaborador.
El uso de estos compuestos puede generar reacciones adversas
Riesgo para la salud
Durante la inspección, las autoridades sanitarias confirmaron que el único lote elaborado del producto había sido formulado con dos ingredientes no permitidos: azul de metileno y violeta de genciana. Ambas sustancias se encuentran prohibidas para su uso en cosméticos desde el año 2015, debido a los potenciales riesgos que representan para la salud.
El uso de estos compuestos puede generar reacciones adversas, especialmente cuando se aplican de forma repetida sobre la piel o el cuero cabelludo. Por este motivo, la normativa prohíbe su inclusión en productos de higiene personal, independientemente de su concentración.
Ante esta situación, la ANMAT ordenó el retiro inmediato del mercado del lote involucrado y avanzó con la prohibición total del producto, al considerar que se trataba de un cosmético ilegítimo y potencialmente riesgoso para los consumidores.
Otro punto central de la investigación fue la falta de inscripción del producto al momento de su comercialización. La normativa establece que todo cosmético debe estar debidamente registrado antes de salir al mercado, requisito que no se cumplió en este caso.
Posteriormente, se inició un trámite de inscripción en el que figura como titular la firma UKIYO S.R.L. Sin embargo, al momento de dictarse la disposición, la empresa no había respondido a los requerimientos oficiales para informar si había participado en la introducción del producto al mercado.
Esta falta de respuestas también fue considerada por la ANMAT al momento de adoptar la medida sanitaria, ya que refuerza la imposibilidad de garantizar el origen, la correcta elaboración y las condiciones de seguridad del producto en cuestión.
La disposición firmada por el administrador nacional de la ANMAT prohíbe expresamente el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución y la oferta del producto en plataformas de venta online en todo el territorio argentino.
La medida fue comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reforzar los controles y evitar que el cosmético siga circulando.
Desde el organismo recomendaron a quienes tengan en su poder el acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner” que suspendan de inmediato su uso. En caso de haber experimentado alguna reacción adversa, se aconseja consultar a un profesional de la salud y realizar la notificación correspondiente ante los canales oficiales de Cosmetovigilancia.