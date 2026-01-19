Anmat

Se prohibió una crema enjuague por contener sustancias tóxicas

La medida alcanza al producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que se comercializaba sin datos de lote ni vencimiento. La investigación detectó además el uso de ingredientes prohibidos por la normativa vigente, lo que motivó su retiro inmediato del mercado en todo el país.