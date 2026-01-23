Se prohibieron productos de limpieza, cosméticos y capilares por ser un riesgo para la salud

El crecimiento del comercio electrónico y la venta directa a través de redes sociales volvió a encender las alertas sanitarias en todo el país.
El organismo nacional dispuso nuevas prohibiciones sobre productos de limpieza, cosméticos y tratamientos capilares que se vendían por internet sin inscripción sanitaria. Advierten sobre posibles efectos adversos, especialmente en alisadores que podrían contener formol.
En los últimos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió el listado de productos prohibidos por carecer de registro oficial, una situación que impide verificar su seguridad, eficacia y composición, y que puede representar un riesgo concreto para la salud de los consumidores.
A través de distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una amplia variedad de productos que se ofrecían por internet sin cumplir con la normativa vigente.
Las medidas alcanzan tanto a productos domisanitarios como a cosméticos y tratamientos capilares, muchos de ellos promocionados como “naturales”, “artesanales” o “profesionales”.
En el caso de los productos de limpieza para automóviles y motocicletas, el organismo detectó artículos de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica que no contaban con registro sanitario ni identificaban establecimientos responsables habilitados.
Estos productos eran comercializados a través de páginas web, redes sociales y plataformas de venta digital, lo que motivó denuncias de usuarios y la posterior intervención de la autoridad sanitaria.
Desde la ANMAT recordaron que los productos domisanitarios deben contar con inscripción obligatoria, ya que su uso incorrecto o la falta de control en su elaboración puede generar efectos nocivos.
Por ese motivo, se resolvió prohibir todos los lotes de estos artículos hasta tanto regularicen su situación, además de ordenar la baja de su publicidad.
Las disposiciones también incluyeron a decenas de productos cosméticos de las marcas “RE!”, “EL ÁRBOL” y “AROMAS DE LA TIERRA”, que se encontraban a la venta sin inscripción sanitaria.
La lista abarca pastas dentales, desodorantes, protectores solares, enjuagues bucales, jabones líquidos, cremas corporales y faciales, tónicos, geles de limpieza, shampoos, acondicionadores y perfumes, entre otros.
Según explicó la ANMAT, al no figurar en la base de datos oficial, no es posible confirmar quién los elaboró ni bajo qué condiciones, ni tampoco verificar si utilizan ingredientes permitidos por la normativa vigente.
En consecuencia, se prohibió su uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea, y se notificó a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones.
El organismo advirtió que los cosméticos sin control pueden provocar reacciones adversas, sobre todo cuando se aplican directamente sobre la piel, las mucosas o el cuero cabelludo, y remarcó la importancia de que los consumidores verifiquen siempre el número de registro en el rótulo.
A este conjunto de medidas se sumó recientemente la Disposición 96/2026, mediante la cual la ANMAT prohibió productos capilares de la marca “KERATIN LISS” que se comercializaban sin inscripción sanitaria.
Entre los artículos alcanzados figuran botox capilar, alisados definitivos, alisados térmicos japoneses, alisados 3D plastificados, shock de keratina y shampoo neutro.
La investigación se inició tras detectarse la venta de estos productos en sitios web y en la plataforma Mercado Libre, con envíos a todo el país. Al consultar la base de datos oficial, se confirmó que ninguno contaba con registro válido.
La ANMAT puso especial énfasis en el riesgo asociado a los alisadores capilares, ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, una sustancia cuyo uso con ese fin no está autorizado.
La exposición a vapores de formol puede generar irritación, ardor, picazón en la piel y los ojos, lagrimeo, tos e irritación de las vías respiratorias. En casos de exposición crónica, incluso puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades graves, como carcinomas, especialmente de tipo nasofaríngeo.
Por estos motivos, se resolvió prohibir el uso, comercialización, publicidad, distribución y venta online de todos los productos “KERATIN LISS” en cualquiera de sus presentaciones, lotes o fechas de vencimiento.