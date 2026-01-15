Anmat

Se prohibieron medicamentos y productos de higiene por graves irregularidades sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición y el retiro del mercado de medicamentos, cosméticos y productos de higiene elaborados y comercializados sin cumplir la normativa vigente. Las medidas alcanzan a firmas de Buenos Aires y Santa Fe y buscan prevenir riesgos para la salud pública.