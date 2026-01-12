Por riesgos para la salud

Anmat inhibió a dos laboratorios y prohibió el uso de un stent robado

En una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas de dos firmas farmacéuticas por graves incumplimientos a las normas sanitarias y prohibió el uso y la comercialización de dispositivos médicos robados durante su transporte.