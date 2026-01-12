Boletín Oficial

La Anmat dio de baja la habilitación del Correo Argentino para tareas vinculadas a medicamentos

La medida fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial. El organismo sanitario nacional resolvió cancelar la autorización otorgada a la empresa estatal por no contar con dirección técnica, un requisito clave establecido por la ley para resguardar la salud pública.