Anmat

Prohibieron a una droguería bonaerense vender medicamentos fuera de la provincia por irregularidades

La medida alcanza a la firma Dental y Mediquil SA, con sede en Quilmes, y se mantendrá vigente hasta que obtenga la habilitación correspondiente para el tránsito interjurisdiccional. También se inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.