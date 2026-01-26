Riesgos para la salud

Se prohibieron productos para el pelo y un alcohol sanitizante por ser ilegales

Anmat ordenó el retiro inmediato del mercado de decenas de cosméticos de una reconocida marca profesional y de un alcohol sanitizante para manos que no cumplía con los requisitos legales. Advirtieron sobre posibles efectos adversos y pidieron a la población extremar precauciones.