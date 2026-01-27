Esperanza abrió la inscripción a las becas para estudios terciarios y universitarios

A partir de este lunes 26 de enero, el Municipio de Esperanza puso en marcha una nueva convocatoria al programa de becas municipales para estudios terciarios y universitarios.
A partir de este lunes 26 de enero, el Municipio de Esperanza puso en marcha una nueva convocatoria al programa de becas municipales para estudios terciarios y universitarios.
La iniciativa está destinada a jóvenes esperancinos que cursen carreras de nivel superior en institutos o universidades, tanto públicas como privadas, en cualquier punto del país.
En total, se otorgarán 80 becas, que incluyen tanto renovaciones como nuevas incorporaciones al programa.
Cada beneficiario recibirá un aporte mensual de $80.000, con el objetivo de acompañar la continuidad de las trayectorias educativas y aliviar los gastos que implica la formación académica.
El período de inscripción se extenderá hasta el 18 de febrero.
En una primera instancia, los interesados deberán completar un formulario online, disponible desde el inicio de la convocatoria, diferenciando entre quienes solicitan la conservación de la beca y quienes realizan una nueva solicitud.
Una vez completado el formulario correspondiente, será necesario presentar la documentación requerida de manera presencial en la Secretaría de Cultura y Educación, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal (Aarón Castellanos 1543), en el horario de 8 a 13.
Quienes ya forman parte del programa y deseen renovar el beneficio deberán presentar: Copia del DNI (primera y segunda página). Constancia de reinscripción en la carrera que cursan. Certificado de alumno regular emitido por la institución educativa.
Plan de estudios de la carrera. Certificado analítico o historia académica. Constancia de CBU emitida por la entidad bancaria a nombre del solicitante.
En el caso de quienes se postulen por primera vez, deberán acercar: Copia del DNI (primera y segunda página). Constancia de inscripción en la institución educativa. Plan de estudios de la carrera.
Si es ingresante: libreta escolar del último año del nivel secundario o título de finalización de estudios. Si no es ingresante: historia académica expedida por la institución. Recibos de sueldo de todos los integrantes del grupo familiar.
En caso de corresponder, comprobante de cuota de plan de vivienda o contrato de alquiler. Si son propietarios, último impuesto inmobiliario. Constancia de CBU emitida por la entidad bancaria a nombre del solicitante.
Desde el Municipio destacaron que el programa de becas municipales forma parte de una política sostenida de apoyo a la educación, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades de acceso y permanencia en el nivel superior para los jóvenes de la ciudad.