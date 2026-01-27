Hasta el 18 de febrero

Esperanza abrió la inscripción a las becas para estudios terciarios y universitarios

El municipio abrió este lunes 26 de enero la inscripción a las becas municipales destinadas a estudiantes de nivel terciario y universitario. La convocatoria contempla un total de 80 becas, entre renovaciones y nuevas solicitudes, con un monto mensual de $80.000, y estará vigente hasta el 18 de febrero.