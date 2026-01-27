#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Hasta el 18 de febrero

Esperanza abrió la inscripción a las becas para estudios terciarios y universitarios

El municipio abrió este lunes 26 de enero la inscripción a las becas municipales destinadas a estudiantes de nivel terciario y universitario. La convocatoria contempla un total de 80 becas, entre renovaciones y nuevas solicitudes, con un monto mensual de $80.000, y estará vigente hasta el 18 de febrero.

Hasta el 18 de febrero se podrán solicitar las becas municipales para estudiantes de nivel superiorHasta el 18 de febrero se podrán solicitar las becas municipales para estudiantes de nivel superior
Seguinos en
Por: 

A partir de este lunes 26 de enero, el Municipio de Esperanza puso en marcha una nueva convocatoria al programa de becas municipales para estudios terciarios y universitarios.

La iniciativa está destinada a jóvenes esperancinos que cursen carreras de nivel superior en institutos o universidades, tanto públicas como privadas, en cualquier punto del país.

Durante este primer encuentro, se abordaron aspectos del Plan de Estudio y un Cronograma de actividades desde la fecha hasta el inicio del cursado propiamente dicho de la carrera.Hasta el 18 de febrero se podrán solicitar las becas municipales para estudiantes de nivel superior

En total, se otorgarán 80 becas, que incluyen tanto renovaciones como nuevas incorporaciones al programa.

Cada beneficiario recibirá un aporte mensual de $80.000, con el objetivo de acompañar la continuidad de las trayectorias educativas y aliviar los gastos que implica la formación académica.

Plazos y modalidad de inscripción

El período de inscripción se extenderá hasta el 18 de febrero.

En una primera instancia, los interesados deberán completar un formulario online, disponible desde el inicio de la convocatoria, diferenciando entre quienes solicitan la conservación de la beca y quienes realizan una nueva solicitud.

Mirá tambiénTormentas intensas y alerta amarilla en el norte y centro del país

Una vez completado el formulario correspondiente, será necesario presentar la documentación requerida de manera presencial en la Secretaría de Cultura y Educación, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal (Aarón Castellanos 1543), en el horario de 8 a 13.

Requisitos para la conservación de la beca

Quienes ya forman parte del programa y deseen renovar el beneficio deberán presentar: Copia del DNI (primera y segunda página). Constancia de reinscripción en la carrera que cursan. Certificado de alumno regular emitido por la institución educativa.

“Las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias invitan a toda la comunidad esperancina a participar de tan significativo acto, en una fecha cara al sentimiento de todos los que forman parte de la historia de la vieja y querida FAVE”, destacaron. Foto: ArchivoHasta el 18 de febrero se podrán solicitar las becas municipales para estudiantes de nivel superior

Plan de estudios de la carrera. Certificado analítico o historia académica. Constancia de CBU emitida por la entidad bancaria a nombre del solicitante.

Documentación para nuevas solicitudes

En el caso de quienes se postulen por primera vez, deberán acercar: Copia del DNI (primera y segunda página). Constancia de inscripción en la institución educativa. Plan de estudios de la carrera.

Mirá tambiénRafaela celebró 113 años desde su declaración como ciudad

Si es ingresante: libreta escolar del último año del nivel secundario o título de finalización de estudios. Si no es ingresante: historia académica expedida por la institución. Recibos de sueldo de todos los integrantes del grupo familiar.

En caso de corresponder, comprobante de cuota de plan de vivienda o contrato de alquiler. Si son propietarios, último impuesto inmobiliario. Constancia de CBU emitida por la entidad bancaria a nombre del solicitante.

Un impulso a la igualdad de oportunidades

Desde el Municipio destacaron que el programa de becas municipales forma parte de una política sostenida de apoyo a la educación, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades de acceso y permanencia en el nivel superior para los jóvenes de la ciudad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Esperanza
Las Colonias
Educación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro