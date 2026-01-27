Etapa final de construcción

Avanza la obra del jardín maternal de zona sur y San Lorenzo amplía su red educativa

Con la infraestructura edilicia ya concluida, la obra del nuevo jardín maternal de la zona sur de San Lorenzo avanza hacia su etapa final. El establecimiento, ubicado en Balcarce 559, permitirá reforzar un servicio educativo gratuito y único en la región, destinado a la primera infancia.