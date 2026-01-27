Avanza la obra del jardín maternal de zona sur y San Lorenzo amplía su red educativa

La construcción del nuevo jardín maternal de la zona sur continúa avanzando de manera sostenida.
Con la infraestructura edilicia ya concluida, la obra del nuevo jardín maternal de la zona sur de San Lorenzo avanza hacia su etapa final. El establecimiento, ubicado en Balcarce 559, permitirá reforzar un servicio educativo gratuito y único en la región, destinado a la primera infancia.
Con la infraestructura edilicia ya finalizada, actualmente se están llevando adelante tareas vinculadas a la instalación de aberturas, la ejecución de conexiones eléctricas y la colocación de sensores de alarmas, elementos clave para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del edificio.
En la próxima etapa de la obra está prevista la construcción de las veredas perimetrales, lo que permitirá completar el entorno urbano del establecimiento y avanzar hacia su puesta en funcionamiento.
El nuevo jardín maternal contará con instalaciones especialmente diseñadas para el desarrollo integral de niños en la primera infancia.
El edificio dispondrá de salas específicas, sanitarios adaptados, una cocina completamente equipada y diversos espacios lúdicos, entre ellos una plaza blanda y rincones pensados para estimular el juego, la creatividad y el aprendizaje.
Cada uno de los ambientes fue planificado para ofrecer condiciones óptimas de seguridad, confort y accesibilidad, en línea con los estándares requeridos para este tipo de instituciones educativas.
El intendente Leonardo Raimundo destacó la relevancia del proyecto y subrayó que “muy pocos municipios en la provincia tienen jardines maternales municipales gratuitos”.
En ese sentido, remarcó la importancia del rol que cumple este tipo de instituciones: “Es el primer paso en la educación y en la socialización de los niños fuera del ámbito familiar”.
Asimismo, señaló que se trata de una obra estratégica para la ciudad.
“Esta inversión de 330 millones de pesos viene a complementar y reforzar el enorme servicio que brinda el municipio en materia de educación inicial, y también representa un acompañamiento fundamental para las familias trabajadoras”.
Con la incorporación de este nuevo espacio, la Municipalidad de San Lorenzo continúa fortaleciendo su red de jardines maternales.
Actualmente, el sistema cuenta con seis instituciones distribuidas estratégicamente en la ciudad, a las que asisten alrededor de 250 niñas y niños.
El servicio es sostenido por un equipo de 24 profesionales, entre docentes, auxiliares y asistentes escolares, quienes reciben capacitaciones y actualizaciones de manera periódica.
Además de la atención educativa, los jardines maternales municipales brindan desayuno o merienda según el turno, realizan controles de vacunación y acompañan de forma integral el desarrollo de las infancias.