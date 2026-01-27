Con eje en el cantón de Berna

Jóvenes de la provincia de Santa Fe participarán del Swiss Camp 2026 en las sierras de Córdoba

Del 1 al 8 de febrero se desarrollará en Villa Alpina, Córdoba, la 11ª edición del Swiss Camp. Organizado por la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina, el encuentro busca fortalecer los lazos culturales y rescatar las raíces de la inmigración helvética.