Jóvenes de la provincia de Santa Fe participarán del Swiss Camp 2026 en las sierras de Córdoba
Del 1 al 8 de febrero se desarrollará en Villa Alpina, Córdoba, la 11ª edición del Swiss Camp. Organizado por la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina, el encuentro busca fortalecer los lazos culturales y rescatar las raíces de la inmigración helvética.
El Swiss Camp vuelve a Córdoba y reúne a jóvenes de todo el país en torno a la identidad suiza. Foto: Archivo
Por undécima vez consecutiva, el Swiss Camp volverá a reunir a jóvenes de la colectividad suiza de distintos puntos del país. En esta edición 2026, el encuentro tendrá lugar en Villa Alpina, una pequeña localidad del departamento Calamuchita, ubicada entre Villa General Belgrano y La Cumbrecita, y considerada uno de los portales de acceso al cerro Champaquí.
El campamento se desarrollará en el Complejo Piedras Blancas, un entorno privilegiado por su riqueza natural, ideal para actividades al aire libre, trekking y experiencias de contacto directo con el paisaje serrano.
“Es un lugar muy bonito, con mucha naturaleza y múltiples posibilidades para disfrutar”, destacó a El Litoral María Rosa Zenklusen, presidenta de la Sociedad Suiza de Córdoba.
Jóvenes de todo el país y un fuerte sentido federal
El Swiss Camp 2026contará con la participación de 49 niños y jóvenes de entre 10 y 17 años, provenientes de distintas provincias argentinas.
Todos ellos pertenecen a instituciones suizas locales y llegan convocados por la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina (FASRA), entidad organizadora del evento.
Habrá participantes de Santa Fe, representando a instituciones de San Jerónimo Norte, Santa Fe capital, Romang, La Costa (Cayastá y Helvecia), Humboldt y Franck, entre otras; así como también jóvenes de Catamarca y Jujuy, lo que refuerza el carácter federal del encuentro.
“Para nosotros es una gran alegría poder reunir chicos de lugares tan distantes”, subrayó Zenklusen.
Berna, el cantón elegido como eje cultural
Cada edición del Swiss Camp se estructura en torno a un eje temático vinculado a un cantón suizo. En esta oportunidad, el foco estará puesto en Berna, cantón que será trabajado previamente por los participantes en sus localidades de origen.
“Un mes antes del campamento les enviamos consignas y tareas. Los chicos ya vienen trabajando y enviaron videos muy lindos, que están publicados en las redes de FASRA”, explicó la dirigente.
Las producciones audiovisuales reflejan el entusiasmo de los jóvenes y funcionan como punto de partida para las actividades que se desarrollarán durante la semana.
Idiomas, cultura y presencia diplomática
Además de las actividades recreativas, el Swiss Camp tiene un fuerte componente educativo y cultural. Durante el encuentro se dictarán talleres de idiomas —alemán, francés e italiano— y espacios dedicados a la historia y tradiciones suizas.
Este año contará con la presencia de la cónsul general de Suiza en la Argentina, Therese Baum, quien viajará desde Buenos Aires para participar del campamento y dictar talleres sobre cultura suiza. “Es un gran orgullo y una enorme alegría contar con su presencia”, señaló Zenklusen.
También participarán el cónsul honorario de Suiza en Córdoba, Roque Bürcher, y representantes del Centro Suizo de Calamuchita, encabezados por su presidenta Doris Stähli, junto a referentes históricos de la colectividad local.
Encuentro intergeneracional y vida comunitaria
Como ocurre en cada edición, el Swiss Camp incluirá un encuentro con adultos mayores de la colectividad suiza de la región, fortaleciendo el vínculo intergeneracional y el sentido de comunidad.
La actividad se realizará el viernes y contará con la presencia de autoridades consulares y dirigentes de instituciones suizas.
“Siempre tratamos de que el campamento no sea solo para los chicos, sino también un espacio de encuentro para toda la colectividad”, explicó Zenklusen.
Un anticipo: Swiss Camp 2027 en Santa Fe
Antes de finalizar, la presidenta de la Sociedad Suiza de Córdoba adelantó que el Swiss Camp 2027 se realizará en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe.
La organización estará a cargo de las instituciones de Esperanza, Franck, Humboldt y San Jerónimo Norte, que ya comenzaron a trabajar en el proyecto.
“La idea será rescatar la historia de la inmigración suiza en esa zona, como hacemos en cada lugar del país donde se realiza el campamento”, anticipó. “Estamos seguros de que va a ser espectacular”.