Asociaciones Suizas de Santa Fe serán protagonistas del 2° Encuentro Cultural
El próximo 6 de septiembre, la Facultad Teresa de Ávila de la UCA en Paraná se convertirá en el epicentro de la cultura helvética con la celebración del 2° Encuentro Cultural "Suiza, ayer y hoy en Argentina".
Este evento no solo es una celebración de la herencia cultural, sino también un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad suiza en Argentina.
Foto: Gentileza
Las asociaciones suizas de Santa Fe serán las grandes protagonistas del 2° Encuentro Cultural “Suiza, ayer y hoy en Argentina”, un evento que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en la Facultad Teresa de Ávila de la UCA. La jornada, que contará con la presencia del Embajador de Suiza en Argentina, Hans Ruedi Bortís, promete ser un viaje a través de las tradiciones, la historia y la influencia suiza en nuestro país, con una rica agenda de actividades que abarcan desde danzas y música hasta ponencias y exposiciones.
Una jornada intensa de actividades
El encuentro arrancará a las 9:30 h con la ceremonia de apertura, que incluirá los himnos nacionales de Argentina y Suiza y palabras de bienvenida de las presidentas de las principales entidades organizadoras: Mariela Mundani del Centro Valesano de Paraná, María Cristina Theiler de EVA (Entidades Valesanas Argentinas) y María Rosa Zenklusen de FASRA (Federación de Asociaciones Suizas de la Rca. Argentina).
A partir de las 10:15 h, la agenda matutina se centrará en las presentaciones culturales y ponencias. El Ballet de Danzas Clásicas de la Asociación Suiza "Guillermo Tell" de Esperanza rendirá un homenaje a los inmigrantes suizos con representaciones de sus trabajos artesanales. Por su parte, la Asociación Suiza Helvetia de Santa Fe ofrecerá una charla sobre el Matterhorn, el icónico pico de montaña suizo.
Este evento no solo es una celebración de la herencia cultural, sino también un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad suiza en Argentina.
La mañana continuará con propuestas variadas, como la herencia de sabores y tejidos de la Asociación Suiza de Concordia, y la presentación del Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama (MIDMAKO), una iniciativa con sello suizo.
La Federación de Asociaciones Suizas y las Entidades Valesanas Argentinas también tendrán su espacio para presentar nuevos proyectos, incluyendo el Museo Virtual de la Colectividad Suiza y la segunda edición del libro "Recetas de nuestras abuelas suizas". La música y la danza se harán presentes con las actuaciones del cuerpo de baile "Capullitos Alpinos" de la Asociación Suiza "Wallis" de Humboldt y el Coro Suizo de Rosario.
Tarde de reconocimientos y tradiciones
Después del almuerzo, que ofrecerá un "Patio de sabores" con comidas típicas, la tarde comenzará con la Embajada de Suiza en Argentina. Se llevará a cabo el Jungbürgerfeier, un emotivo reconocimiento a los jóvenes suizos que han alcanzado la mayoría de edad. Además, se premiará el concurso del himno oficial del Swiss Camp y se presentará el proyecto "Vademecum Suizo-Argentino", que busca celebrar los 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países.
Las presentaciones culturales continuarán con los cuerpos de baile "Encantos Alpinos" de la Sociedad Suiza "La Unión de Rafaela" y "Schweizer Blumen" de la Asociación Mutual "Suiza Helvetia" de San Jerónimo Norte. El público también podrá disfrutar de una ponencia sobre el patrimonio arquitectónico de la Colonia San José y de una travesía teatral a cargo de la Asociación de San Jerónimo Norte.
Este evento no solo es una celebración de la herencia cultural, sino también un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad suiza en Argentina.
La jornada finalizará con un reconocimiento al Embajador de Suiza y una foto grupal.
Un espacio de intercambio y conexión
Durante todo el día, el Foyer del Auditorio se convertirá en un espacio de encuentro e intercambio, con exposiciones en formato póster y stands interactivos. Las federaciones y asociaciones presentarán sus proyectos, destacando iniciativas como el Swiss Camp y el Museo virtual. También habrá una exposición sobre el legado de los inmigrantes suizos en distintas localidades.
Este evento no solo es una celebración de la herencia cultural, sino también un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad suiza en Argentina.
Allí la Asociación Suiza Interlaken de Franck estará presentando un poster con la historia de Asociación Unión Tamberos (AUT) que este año celebra su centenario de vida.
Los stands interactivos permitirán a los visitantes admirar trajes típicos suizos de diversas regiones y conocer la historia detrás de ellos. Además, los interesados en la literatura sobre la inmigración suiza podrán interactuar con escritores y adquirir libros.
Este evento no solo es una celebración de la herencia cultural, sino también un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad suiza en Argentina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.