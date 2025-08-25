Se presentarán en el Congreso de la Nación

Un hito cultural: músicos de Pilar y Felicia llevarán su música al corazón de la Nación

La presentación, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre de 2025, no será en vivo, sino que se realizará a través de una producción audiovisual de Senado TV. El objetivo de este material es revalorizar la memoria histórica y la identidad nacional a través de la música, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los jóvenes músicos santafesinos.