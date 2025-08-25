Del Nodo Santa Fe

Provincia invierte más de $ 420 millones en reparaciones de centros de salud y hospitales en cuatro localidades

Es a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres) del Gobierno Provincial. En Coronda, Desvío Arijón, Llambi Campbell y Emilia, trabajadores y vecinos cuentan cómo cambian los espacios y mejoran las condiciones de atención.