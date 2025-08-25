Provincia invierte más de $ 420 millones en reparaciones de centros de salud y hospitales en cuatro localidades
Es a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres) del Gobierno Provincial. En Coronda, Desvío Arijón, Llambi Campbell y Emilia, trabajadores y vecinos cuentan cómo cambian los espacios y mejoran las condiciones de atención.
Al Nodo Santa Fe se asignan $ 424.236.782, considerando obras en ejecución y solicitudes en trámite en localidades de los departamentos La Capital, San Justo, Garay, sur de San Javier y norte de San Jerónimo.
Desde su lanzamiento en enero, el Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres) del Ministerio de Salud Provincial impulsa mejoras edilicias en 225 edificios del primer y segundo nivel de atención, simplificando trámites y agilizando recursos. Los proyectos son presentados por municipios y comunas, en articulación con las seis regiones de salud-nodo, y se destinan a centros de salud y hospitales, fuera de Rosario y Santa Fe capital, donde las obras se realizan con otros fondos.
Coronda: espacios para cuidar en comunidad
En el Centro de Salud La Cuarta, que funciona en el ex Hospital San Roque, se renovaron instalaciones eléctricas, desagües pluviales con cañerías de más de 140 años, pisos, pintura de consultorios y cielorrasos en un sector que permanecía sin utilizarse desde la migración del Samco a su edificio actual.
Daniela Mastaglia, psicomotricista, destaca que esos espacios mejorados permitirán integrar trabajo interdisciplinario y atención individual, fortaleciendo la red de apoyo de las familias y generando entornos adecuados “para atender los desafíos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes”, con psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología. “Vamos a profundizar la perspectiva socio-comunitaria en la que venimos trabajando, integrando a la red afectiva de los usuarios”. Daniela subraya que las familias no tendrán que desplazarse a distintos lugares para acceder a especialidades y resalta la calidez de los nuevos consultorios.
Un hospital rural que recupera dignidad y funcionalidad
En el Samco de Emilia, un edificio típico de los hospitales rurales del siglo XX, se atiende a más de 1.000 vecinos y pobladores de Colonia Esther, Cabal y Cayastacito. Las obras incluyen limpieza, revoques, durlock, pintura, cielorrasos, cañerías y mejoras en desagües.
Rosalba Lastre, vecina desde hace casi 30 años, cuenta: “La atención del personal es excelente. Antes venía con crisis de asma y me asistían hasta mejorar. El edificio se deterioró con el tiempo, pero hoy vemos las refacciones y esperamos que quede lindo porque todos nos atendemos acá”.
Tania Belén Castillo, que vive en la localidad hace un año, llegó al Samco con su hija Valentina, de 5 años, y su bebé Mateo en brazos. “Todos los controles del embarazo me los hice acá, desde que supe que estaba embarazada. Ahora venimos todos los meses para los controles del bebé. Para nosotros es muy importante que se hagan arreglos acá, sobre todo cuando tenés chicos: cómo nos atienden, cómo nos ayudan, es fundamental”.
Carina Doganieri, enfermera desde hace 13 años, recuerda: “Cuando llovía había que correr escritorios y muebles por las goteras. Los enfermeros no tenían habitaciones para descansar. Hoy el trabajo diario cambia y los usuarios también lo notan”.
Desvío Arijón, mejoras por dentro y por fuera
El Centro de Salud de barrio Caima, que atiende a 1.600 personas, fue intervenido con impermeabilización del techo, arreglos en paredes y pintura interior y exterior.
Para Evelin Vaca, enfermera y referente del equipo, “Fonres nos permitió darle otra mirada al Centro, mejorar la infraestructura que estaba muy deteriorada. Ahora lo vemos diferente, más lindo, renovado”.
Gustavo Ocampo, encargado del mantenimiento, explica: “Empezamos por el techo hasta las paredes humedecidas. Instalamos rejillas de ventilación para que el aire circule y la humedad no vuelva”. El impacto no es solo estructural, es comunitario y por eso cuenta que “cuando los vecinos se asombraban nos veían haciendo los arreglos porque hacía mucho tiempo que no se hacían. Ahora nos dicen que notan el cambio y les gusta ver que todo el barrio progresa”.
Un Samco más seguro y sin filtraciones
Llambi Campbell fue la primera localidad de la provincia en tramitar y recibir los recursos del Fonres. La cochera donde se guardan las ambulancias es ahora un lugar más seguro para los vehículos, gracias al cierre del ingreso; y a la reparación de filtraciones, que también afectaban al sector de administración. Alicia Indurain, trabajadora del Samco hace 22 años y su actual directora, recuerda que en los días de lluvia, el agua dañaba muebles y equipos
“Ahora el trabajo es más cómodo y saludable. La pintura interior y exterior cambiaron la imagen de la institución y los pacientes lo notan cada vez que vienen a atenderse”.
