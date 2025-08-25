Vera se compromete con el medio ambiente y suma nuevos árboles a la ciudad
Esta acción forma parte del Plan de Arbolado Público de la ciudad, coordinado con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. La selección de las especies fue avalada por un ingeniero agrónomo, garantizando que se adapten al clima local y al entorno urbano.
El plan de forestación continuará con nuevas plantaciones en la avenida Corrientes (acceso a la ciudad) y la reposición de ejemplares en la calle San Martín.
En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, la Municipalidad de Vera, junto con el grupo "Juntos Forestemos Vera" y el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Vera (SRV), llevaron a cabo una jornada de plantación de árboles en la terminal de colectivos.
Especies elegidas para un futuro más verde
El plan de forestación continuará con nuevas plantaciones en la avenida Corrientes (acceso a la ciudad) y la reposición de ejemplares en la calle San Martín.
Con el objetivo de aumentar la diversidad de la flora local y mejorar el paisaje, se plantaron ejemplares de: Lapacho rosado, amarillo y blanco; Falsa caoba; Fresno; Jacarandá y Paraíso paraguayo
La importancia de la participación juvenil y el trabajo conjunto
Sebastián Volkart, vicepresidente de la SRV, destacó el rol crucial de los jóvenes del Ateneo en esta iniciativa.
Por su parte, la intendente Paula Mitre hizo un llamado a los vecinos para colaborar en el cuidado de los nuevos árboles. "Debemos trabajar unidos por una ciudad más verde y saludable, ya que los árboles son fundamentales para el paisaje y nos brindan beneficios indispensables a toda la comunidad", afirmó.
