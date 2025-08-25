En el norte santafesino

Vera se compromete con el medio ambiente y suma nuevos árboles a la ciudad

Esta acción forma parte del Plan de Arbolado Público de la ciudad, coordinado con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. La selección de las especies fue avalada por un ingeniero agrónomo, garantizando que se adapten al clima local y al entorno urbano.