Humboldt: presentaron la agenda cultural para fin de año

Humboldt presenta su agenda cultural para la segunda mitad de 2025, con una variedad de eventos diseñados para toda la comunidad. La programación, que se extiende desde agosto hasta diciembre, busca fortalecer la identidad cultural de la localidad.
El Ejecutivo local de Humboldt invita a todos los vecinos a participar en estas actividades, celebrando y construyendo juntos la cultura local.
Las jornadas comienzan este domingo 31 de agosto: Un Circuito Interactivo tendrá lugar en el Circuito Aeróbico; siguiendo el sábado 13 de septiembre: La Primavera Coral llenará de música el Salón de los Abuelos y culminando el domingo 21 de septiembre: El Circuito Aeróbico será nuevamente el escenario para el evento Primavera Joven.
En tanto para el miércoles 1 de octubre: Se celebrará el 157° Aniversario Fundacional con un acto especial en la Plaza Independencia, continuando el domingo 5 de octubre: Habrá un Circuito Interactivo que incluirá la presentación de las Embajadoras Culturales en el Circuito Aeróbico.
Las actividades de octubre cierran el domingo con un show de la Orquesta Comunal, quien ofrecerá una presentación en el Salón CAS.
El sábado 1 de noviembre se llevarán a cabo los Festejos Populares en el Predio EETP; el domingo 2 de noviembre: El Circuito Interactivo continuará en el Circuito Aeróbico
En tato el domingo 23 de noviembre: Se realizará el Cierre de Talleres 2025 en el SUM Comunal.
Ya en diciembre el lunes 8 es el tiempo del evento Estrellas en la Plaza iluminará la Plaza Independencia y para el sábado 13 de diciembre, la agenda culmina con el evento Navidad en la Plaza, también en la Plaza Independencia.
Una jornada de gran importancia se vivió hoy en Humboldt, donde los alumnos de las escuelas secundarias participaron en una charla fundamental sobre temas que afectan directamente su día a día. El encuentro, liderado por Ayrton Oviedo, se centró en el bullying, el uso de redes sociales y la ludopatía, problemáticas que impactan la vida cotidiana de los jóvenes.
Durante la sesión, Oviedo abordó cómo estas cuestiones influyen en la forma en que los estudiantes se relacionan, construyen su identidad y visualizan su futuro. La iniciativa busca abrir un espacio de diálogo y reflexión, considerado clave para la prevención y el acompañamiento.
Desde la Comuna de Humboldt, en colaboración con su Equipo Interdisciplinario, se destacó la importancia de estas actividades. "Abrir el diálogo y generar espacios de reflexión permite escuchar, prevenir y acompañar, brindando herramientas para reconocer situaciones de riesgo, fomentar el respeto y el cuidado mutuo, y fortalecer valores de convivencia", afirmaron.
Esta acción reafirma el compromiso de las autoridades locales con la educación, la prevención y la construcción de una comunidad más sana y segura para todos.
