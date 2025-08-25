La Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles se presentó en Reconquista

Con la participación de más de 500 niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho de la provincia continúan los encuentros musicales de la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe.
Esta semana tuvo lugar el 3er Encuentro de la Red Provincial que se desarrolló en el Instituto Superior del Profesorado Nº 4 de Reconquista y que contó con la presencia de jóvenes que representaron a la Escuela Orquesta N° 417 y al Coro Juvenil de la Escuela N° 332, ambas de Tostado, al Coro Juvenil Refugio Escuela N° 385 de Reconquista, a la Escuela Orquesta N° 1174 de Avellaneda y a la Escuela Orquesta N°409 de San Cristóbal.
“Poner en valor, visibilizar y potenciar a las Escuelas Orquestas y a las agrupaciones musicales con sus músicos, directores y profesores es uno de nuestros objetivos centrales ya que nos va a permitir desarrollar un proyecto que jerarquice el trabajo musical que se realiza con las niñas, niños y jóvenes”, expresó la coordinadora General de la Red, Marta Varela.
En esa línea, agregó que “las experiencias que tuvimos en 2024 en Rosario y Granadero Baigorria, entre otras ciudades, fueron muy valiosas y nos llevaron a organizar una programación anual que estamos desarrollando en este 2025 con una gran participación y que pensamos continuar en los próximos meses en San Lorenzo y Alcorta para terminar en Rosario con una Gala en el teatro El Círculo”.
En primera persona
Por su parte, Facundo Quiroga, docente a cargo de la Escuela Orquesta Nº 417 de Tostado se refirió a la presentación que tuvo lugar en Reconquista. En este sentido, aseguró que “fue un encuentro muy lindo donde la pasamos muy bien y todos estamos esperando viajar otra vez para seguir mostrando todo lo que trabajamos en clase y ojalá que se sigan haciendo estos encuentros para que los chicos puedan interactuar con alumnos de otras localidades”.
Luego, Quiroga agregó que “cuando los chicos llegaron a la escuela pasaron al frente y fueron recibidos con aplausos por sus compañeros. Allí, contaron que habían sido los artistas que habían estado en Reconquista y fue un hermoso momento para ellos y para todos nosotros que trabajamos con tanto empeño y dedicación para que cada presentación sea un espacio de aprendizaje”.
A su turno, Benjamín, Ariel y Mile, integrantes de la Escuela Orquesta Nº 417 de Tostado, expresaron que fue una muy linda experiencia porque “viajamos a Reconquista, tocamos y conocimos a otros chicos de otras orquestas y nos sentimos muy cómodos. Nos encantaría poder volver a tener esta experiencia”.
En números
La Red Provincial de Coros y Orquestas cuenta con 49 escuelas orquestas, 3 orquestas sinfónicas, 4 orquestas de cuerdas, 29 ensambles, 5 ensambles folclóricos, 4 coros y más de 1200 instrumentos.
A través de la Red se propone a la educación musical como una plataforma de inclusión e igualdad de oportunidades y acompañamiento socioeducativo con el objetivo de fortalecer las trayectorias escolares, los aprendizajes y potenciar las habilidades cognitivas y sociales de niñas, niños y adolescentes que cuentan con la oportunidad de incorporarse a formaciones musicales sinfónicas y latinoamericanas como estrategia de acompañamiento socioeducativo a través de la música.
Programación 2025
El proyecto de presentaciones musicales de este año comenzó en la ciudad de Santa Fe con el primer encuentro de apertura que tuvo la presencia de agrupaciones de Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé y Sunchales y el segundo encuentro se realizó en la ciudad de Rafaela con orquestas de violines y coros locales.
Tras el encuentro de esta semana en Reconquista, los próximos conciertos tendrán lugar este jueves 28 de agosto en la ciudad de las Parejas. Desde las 14, en la Casa del Bicentenario (calle 14 988), se presentarán la Fanfarria Las Parejas de la Escuela N.º 1404 “Malvinas Argentinas”, la Escuela Orquesta N.º 1350 de Casilda y la Escuela Orquesta N.º 281 de San Genaro.
