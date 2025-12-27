Organizado por la F.A.S.R.A.

Jóvenes santafesinos vivirán el Swiss Camp 2026 al pie del Champaquí

Del 1.º al 9 de febrero de 2026, el tradicional Swiss Camp celebrará su 11.ª edición en Villa Alpina, Córdoba. El campamento, destinado a chicos y jóvenes de entre 10 y 17 años, propone una semana de convivencia, actividades al aire libre y una inmersión en la cultura, los idiomas y las tradiciones de Suiza, con especial foco en el Cantón de Berna. Participarán representantes de asociaciones suizas de la región.