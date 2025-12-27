#HOY:

Jóvenes santafesinos vivirán el Swiss Camp 2026 al pie del Champaquí

Del 1.º al 9 de febrero de 2026, el tradicional Swiss Camp celebrará su 11.ª edición en Villa Alpina, Córdoba. El campamento, destinado a chicos y jóvenes de entre 10 y 17 años, propone una semana de convivencia, actividades al aire libre y una inmersión en la cultura, los idiomas y las tradiciones de Suiza, con especial foco en el Cantón de Berna. Participarán representantes de asociaciones suizas de la región.

El Swiss Camp es uno de los encuentros juveniles más emblemáticos de la colectividad suiza en el país.
La Federación de Asociaciones Suizas en la República Argentina (F.A.S.R.A.) anunció la realización de una nueva edición del Swiss Camp, uno de los encuentros juveniles más emblemáticos de la colectividad suiza en el país.

Arrancó un nuevo Swiss Camp con participación de jóvenes santafesinos.

La propuesta tendrá lugar entre el 1.º y el 9 de febrero de 2026 en el Complejo Piedras Blancas, un albergue de montaña ubicado en Villa Alpina, al pie del Cerro Champaquí, en la provincia de Córdoba.

11° edición

El Swiss Camp 2026 marcará la 11.ª edición de este espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio cultural, y estará dirigido a chicos y jóvenes de 10 a 17 años que participan a través de las instituciones suizas asociadas a F.A.S.R.A.

Foto: Archivo

Durante más de una semana, los participantes compartirán una experiencia que combina naturaleza, recreación y formación cultural.

El programa incluye fogones, veladas nocturnas, excursiones, actividades deportivas y talleres, además de espacios especialmente pensados para el acercamiento a la historia, la cultura y las tradiciones suizas.

Objetivos

En esta edición, el eje temático estará puesto en Suiza en general y en el Cantón de Berna en particular, permitiendo a los jóvenes profundizar en aspectos identitarios de una de las regiones más representativas del país alpino.

Entre las actividades, los coordinadores propondrán a los participantes diferentes actividades vinculadas a la naturaleza del lugar tales como juegos, veladas, fogones, actividades artísticas, caminatas a las cascadas cercanas. Foto: Gentileza

Asimismo, se desarrollarán talleres de idiomas suizos, fomentando el contacto con las lenguas y expresiones culturales que forman parte del patrimonio helvético. El entorno natural de las sierras cordobesas, sumado a la dinámica de convivencia grupal, refuerza el espíritu del campamento como una experiencia integral de aprendizaje y crecimiento personal.

Desde la organización destacaron que el Swiss Camp no solo busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con sus raíces, sino también promover valores como la amistad, el respeto, el trabajo en equipo y el intercambio cultural.

“El Swiss Camp es una invitación a compartir, aprender y vivir una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza y la cultura suiza”, señalaron desde F.A.S.R.A.

