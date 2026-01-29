In fraganti

En Nelson: robaban un transformador de la EPE y fueron detenidos

Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un predio de la Empresa Provincial de Energía en el departamento La Capital tras escalar un portón y sustraer elementos de alto valor. Policías de la comisaría distrito 15 y del Comando Radioeléctrico frustró el robo y secuestró el botín.