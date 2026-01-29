#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
In fraganti

En Nelson: robaban un transformador de la EPE y fueron detenidos

Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un predio de la Empresa Provincial de Energía en el departamento La Capital tras escalar un portón y sustraer elementos de alto valor. Policías de la comisaría distrito 15 y del Comando Radioeléctrico frustró el robo y secuestró el botín.

El artefacto que fue recuperado por la policía. Foto: GentilezaEl artefacto que fue recuperado por la policía. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

Un llamado de alerta en plena madrugada de este jueves activó un rápido operativo policial en la localidad de Nelson, en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe, donde dos hombres fueron aprehendidos mientras robaban elementos de alto valor en instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Mirá tambiénRobo y destrozos en la parada de la Línea 8: entraron por una ventana y arrasaron con todo

El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría Distrito 15, que llegó al predio tras recibir el aviso sobre movimientos sospechosos en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, los sospechosos habrían ingresado al predio luego de escalar un portón de aproximadamente 1,80 metros de altura. Una vez dentro, comenzaron a sustraer distintos elementos, entre ellos un transformador, pieza clave para el suministro eléctrico.

detenidos robo NelsonLos detenidos fueron trasladados a sede policial. Foto: Gentileza

La maniobra no pasó inadvertida: al arribar los efectivos, los individuos fueron sorprendidos in fraganti, aún dentro de las instalaciones.

Detenidos en el lugar

La intervención policial permitió la aprehensión inmediata de ambos involucrados, sin que pudieran concretar la huida. En el sitio también se constató la presencia de un automóvil que habría sido utilizado como vehículo de apoyo para el traslado de lo sustraído.

epeImagen ilustrativa. Empresa Provincial de la Energía (EPE).

En respaldo del procedimiento, trabajó personal del Comando Radioeléctrico, asegurando el perímetro y colaborando con las tareas de rigor.

Secuestros y causa judicial

Durante el operativo se procedió al secuestro del transformador sustraído y del vehículo utilizado en el hecho, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia.

Mirá tambiénInvestigan la muerte de un médico santafesino que cayó de un edificio en barrio Sur

Las actuaciones fueron caratuladas como robo calificado por escalamiento, con intervención de la autoridad judicial competente, que ahora deberá resolver la situación procesal de los aprehendidos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Policía de Santa Fe
Empresa Provincial de la Energía

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro