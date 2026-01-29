En Nelson: robaban un transformador de la EPE y fueron detenidos
Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un predio de la Empresa Provincial de Energía en el departamento La Capital tras escalar un portón y sustraer elementos de alto valor. Policías de la comisaría distrito 15 y del Comando Radioeléctrico frustró el robo y secuestró el botín.
El artefacto que fue recuperado por la policía. Foto: Gentileza
Un llamado de alerta en plena madrugada de este jueves activó un rápido operativo policial en la localidad de Nelson, en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe, donde dos hombres fueron aprehendidos mientras robaban elementos de alto valor en instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría Distrito 15, que llegó al predio tras recibir el aviso sobre movimientos sospechosos en el lugar.
De acuerdo a la información oficial, los sospechosos habrían ingresado al predio luego de escalar un portón de aproximadamente 1,80 metros de altura. Una vez dentro, comenzaron a sustraer distintos elementos, entre ellos un transformador, pieza clave para el suministro eléctrico.
Los detenidos fueron trasladados a sede policial. Foto: Gentileza
La maniobra no pasó inadvertida: al arribar los efectivos, los individuos fueron sorprendidos in fraganti, aún dentro de las instalaciones.
Detenidos en el lugar
La intervención policial permitió la aprehensión inmediata de ambos involucrados, sin que pudieran concretar la huida. En el sitio también se constató la presencia de un automóvil que habría sido utilizado como vehículo de apoyo para el traslado de lo sustraído.
Imagen ilustrativa. Empresa Provincial de la Energía (EPE).
En respaldo del procedimiento, trabajó personal del Comando Radioeléctrico, asegurando el perímetro y colaborando con las tareas de rigor.
Secuestros y causa judicial
Durante el operativo se procedió al secuestro del transformador sustraído y del vehículo utilizado en el hecho, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia.