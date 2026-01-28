Investigan la muerte de un médico santafesino que cayó de un edificio en barrio Sur
El profesional fue hallado sin vida en la calle tras caer de un edificio de calle Francia al 1500. Las pericias buscan determinar las circunstancias de la caída desde altura.El fiscal ordenó autopsia y la custodia del departamento de la víctima.
El hecho fue caratulado como "Investigación de muerte". Foto: captura google maps
La madrugada del martes quedó marcada por una escena tan impactante como enigmática en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Un médico del Hospital Cullen fue hallado sin vida en plena calle, tras caer desde un edificio ubicado sobre calle Francia al 1500. La Justicia intenta ahora reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho.
El despliegue policial y pericial se activó a la 1.05, luego de una solicitud al 911 que alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada. Cinco minutos más tarde, personal especializado ya se encontraba en el lugar.
En medio de la calle, a mitad del ancho de la calzada y frente al inmueble donde residía, yacía el cuerpo sin vida del profesional, de 29 años, médico que se desempeñaba en el Hospital José María Cullen.
Algunos interrogantes
Según se supo e cuerpo presentaba lesiones compatibles con una caída desde altura, pero también algunos signos que habrían despertado interrogantes entre los peritos.
La médica policial interviniente habria constatado lesiones en el brazo izquierdo y en ambas extremidades inferiores, además de escoriaciones en el torso.
Las últimas horas
Según trascendió, compañeros de trabajo indicaron que el médico había ingresado normalmente a su guardia en el Hospital Cullen alrededor de las 20, pero se retiró sin avisar a nadie. Desde ese momento, nada se supo de él hasta el trágico hallazgo.
El hecho causó consternación en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Ese dato, sumado a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, refuerza la línea investigativa y obliga a no descartar ninguna hipótesis.
Pericias, custodia y autopsia
Como es de práctica, en el lugar trabajó personal del Departamento Criminalístico de la PDI, con intervención de los peritos y médico forense.
Fiscal Andrés Marchi. Foto: archivo El Litoral
Por disposición del fiscal Dr. Marchi, la causa fue caratulada como “Investigación de muerte”. Además, se ordenó la realización de la autopsia y la custodia del departamento de la víctima.
En tanto la Justicia avanza para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la caída. Si se trató de un accidente, una autodeterminación o la posible intervención de terceros es, por ahora, parte de un rompecabezas que los investigadores intentan armar pieza por pieza.