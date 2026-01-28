#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Siniestro fatal

Madre e hija santafesinas murieron en un choque frontal sobre la ruta nacional 8

Ocurrió a la altura de la ciudad bonaerense de Colón, cuando la motocicleta en la que viajaban impactó de frente contra un automóvil. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Ambas viajaban en moto y murieron por el violento impacto frontal contra un vehículo.Ambas viajaban en moto y murieron por el violento impacto frontal contra un vehículo.
Seguinos en
Por: 

Una mujer y su hija de 9 años, ambas oriundas de la provincia de Santa Fe, murieron este martes en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional N.° 8, a la altura del municipio bonaerense de Colón. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando impactaron de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

Según consignaron medios locales, el siniestro se produjo antes del mediodía, en el kilómetro 283. Por motivos que aún son materia de investigación, en ese punto colisionaron un Volkswagen Vento blanco y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen.

Cómo ocurrió el choque

El automóvil era conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en Venado Tuerto, mientras que la moto estaba al mando de una mujer de 31 años identificada como Anahí, quien viajaba junto a su hija. Ambas eran residentes de la localidad santafesina de Hughes.

Mirá tambiénRafaela: una camioneta chocó con un camión y terminó volcada en la variante de la Ruta 34

El impacto fue de tal magnitud que la mujer y la niña fallecieron en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlas. En tanto, el conductor del vehículo mayor fue trasladado al hospital de Colón, donde se constató que presentaba lesiones leves.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Gabriel Briñón, que caratuló el hecho como doble homicidio culposo. El funcionario judicial ordenó la aprehensión del conductor del automóvil y dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades en el siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial y Científica, personal del Corredor Vial y agentes del Comando de Prevención Rural, quienes realizaron tareas de control, relevamiento y preservación de la escena.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Buenos Aires
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro