Madre e hija santafesinas murieron en un choque frontal sobre la ruta nacional 8

Una mujer y su hija de 9 años, ambas oriundas de la provincia de Santa Fe, murieron este martes en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional N.° 8, a la altura del municipio bonaerense de Colón. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando impactaron de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.
Según consignaron medios locales, el siniestro se produjo antes del mediodía, en el kilómetro 283. Por motivos que aún son materia de investigación, en ese punto colisionaron un Volkswagen Vento blanco y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen.
Cómo ocurrió el choque
El automóvil era conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en Venado Tuerto, mientras que la moto estaba al mando de una mujer de 31 años identificada como Anahí, quien viajaba junto a su hija. Ambas eran residentes de la localidad santafesina de Hughes.
El impacto fue de tal magnitud que la mujer y la niña fallecieron en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlas. En tanto, el conductor del vehículo mayor fue trasladado al hospital de Colón, donde se constató que presentaba lesiones leves.
La investigación judicial
La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Gabriel Briñón, que caratuló el hecho como doble homicidio culposo. El funcionario judicial ordenó la aprehensión del conductor del automóvil y dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades en el siniestro.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial y Científica, personal del Corredor Vial y agentes del Comando de Prevención Rural, quienes realizaron tareas de control, relevamiento y preservación de la escena.