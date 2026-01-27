Rafaela: una camioneta chocó con un camión y terminó volcada en la variante de la Ruta 34

Un accidente de tránsito se registró este martes en la variante de la Ruta Nacional 34, a unos 500 metros al norte del cruce con la Ruta Provincial 70, en inmediaciones de Rafaela. Una Toyota Hilux terminó volcada con fuertes daños en el cantero central.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta habría impactado contra un camión y luego tumbó, quedando detenida en el cantero del medio. En un primer momento se creyó que viajaba una sola persona, pero después se confirmó que eran dos los ocupantes.
Bomberos Zapadores acudieron al sitio y constataron que no había personas atrapadas. Los dos ocupantes pudieron salir por sus propios medios, aunque presentaban lesiones, por lo que el servicio de emergencias 107 los trasladó en ambulancia para su atención médica.
Operativo y tránsito con paso controlado
En el operativo trabajaron efectivos policiales, Protección Civil, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana, Bomberos Zapadores y el 107. También tomó intervención Gendarmería Nacional, al tratarse de una vía de jurisdicción federal.
En cuanto a la circulación, se informó que la ruta no fue cortada. El carril sentido norte-sur se mantuvo habilitado, mientras que la mano sur-norte presentó tránsito lento, con señalización mediante conos y paso controlado de vehículos.
Mientras se intentaba ordenar la escena y retirar el vehículo siniestrado, el movimiento en la variante se sostuvo con demoras parciales. Las causas del choque y la mecánica final del vuelco quedaron bajo investigación.