Kilómetro 220

Rafaela: una camioneta chocó con un camión y terminó volcada en la variante de la Ruta 34

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la variante de la Ruta Nacional 34, a 500 metros del cruce con la Provincial 70, en jurisdicción de Rafaela. Una Toyota Hilux volcó tras un impacto y sus dos ocupantes fueron trasladados al hospital. Hubo demoras parciales.