Insólito y temerario: lo filmaron acostado sobre su moto a toda velocidad en una ruta de Córdoba

El asfalto, la recta y una imagen difícil de creer: un hombre manejando acostado sobre su moto, a alta velocidad, en plena ruta. La escena quedó registrada por un automovilista y se viralizó en redes, donde la maniobra fue leída como una imprudencia extrema.
El episodio ocurrió este sábado por la tarde en la ruta nacional 19, entre Colonia Marina y Devoto, en la provincia de Córdoba. En el video se observa al motociclista tendido boca abajo sobre el asiento, avanzando con una sola mano y sin margen para el error.
En el mismo tramo aparece un utilitario que circulaba por la vía y debió esquivarlo para evitar un choque. El movimiento, breve y brusco, expone el peligro que supone una acción así en una ruta con tránsito constante y velocidades elevadas.
La filmación que encendió la polémica
Quien capturó la secuencia aseguró que no sería un hecho aislado. Según su relato, situaciones similares se repiten “constantemente” en ese sector, lo que alimentó la alarma entre vecinos y conductores que transitan la zona con frecuencia.
Por el momento, no se informó oficialmente si las autoridades lograron identificar al conductor ni si se aplicaron sanciones. La viralización, sin embargo, dejó instalada una discusión inevitable: el límite entre el show para redes y un riesgo real para cualquiera.
El video circuló en distintas plataformas y sumó miles de reproducciones en pocas horas. Entre los comentarios se repitió una idea: lo que parece una pirueta dura segundos, pero puede terminar en tragedia en un instante.
Antecedentes recientes y un patrón que preocupa
Hace apenas una semana, otra grabación mostró una escena parecida en Córdoba, con dos motociclistas circulando acostados sobre sus vehículos. Aquella vez, ocurrió en la autovía que une Córdoba con Jesús María, en días de mayor circulación por el Festival Nacional de Doma y Folklore.
En esas imágenes, uno de los conductores realizó un pequeño salto, estiró las piernas hacia atrás y se sostuvo durante varios segundos pegado al asiento, incluso en tramos de curvas. El nivel de exposición se multiplicó cuando soltó una mano, como si la ruta fuera una pista.