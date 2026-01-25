Peligro al volante

Insólito y temerario: lo filmaron acostado sobre su moto a toda velocidad en una ruta de Córdoba

Un video viral mostró a un motociclista manejando boca abajo sobre el asiento y con una sola mano en la ruta 19, entre Colonia Marina y Devoto. La secuencia generó repudio y preocupación por el riesgo para terceros, mientras se espera saber si hubo identificación oficial.