Video: conducción temeraria en las Altas Cumbres terminó con inhabilitación y denuncia

Una conductora fue inhabilitada y denunciada tras quedar registrada en videos mientras realizaba maniobras peligrosas en el Camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran adelantamientos prohibidos en un tramo de alta circulación y riesgo.
La intervención fue dispuesta por la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, luego de constatar que el domingo 11 de enero, entre los kilómetros 77 y 87 de la Ruta Provincial 34, una camioneta Renault Koleos blanca ejecutó acciones que pusieron en peligro a otros vehículos.
Maniobras y actuación
A partir del material audiovisual difundido, el organismo provincial inició las actuaciones correspondientes y determinó que la conductora incurrió en conducción temeraria en una zona de curvas y visibilidad reducida. Según se informó, las maniobras observadas implicaron un riesgo concreto para quienes transitaban por el sector.
La situación motivó la aplicación de sanciones administrativas inmediatas y la elevación del caso a la órbita judicial.
Inhabilitación y antecedentes
Como resultado de la investigación, se resolvió la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular registral del vehículo, una mujer de 78 años, oriunda de San Luis. Además, se detalló que la conductora cuenta con seis infracciones previas registradas en Córdoba, cinco de ellas calificadas como muy graves por exceso de velocidad y una relacionada con el uso indebido de luces.
También se presentó una denuncia ante la Justicia Penal Contravencional por conducción peligrosa.
Alcance nacional de la sanción
El director de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, se comunicó con su par de San Luis, Alejandro Lara Ferrero, quien dispuso extender la inhabilitación a esa provincia. Asimismo, la medida fue informada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su carga en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, válida en todo el territorio argentino.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial remarcaron que se aplicó la figura de reiterancia contemplada en la nueva Ley Provincial de Tránsito. El ministro Juan Pablo Quinteros sostuvo que las conductas temerarias al volante no serán toleradas y que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para sancionar este tipo de hechos.