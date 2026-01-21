La licencia de conducir digital ya es válida en la provincia y puede mostrarse desde la app Mi Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe comunicó que las licencias de conducir emitidas en el ámbito provincial ya están disponibles en la aplicación Mi Santa Fe y poseen validez legal dentro del territorio santafesino. A partir de esta implementación, las y los ciudadanos pueden presentar la licencia en formato digital ante requerimientos de las autoridades, tanto en rutas como en zonas urbanas, sin necesidad de llevar el documento físico.
La disposición se inscribe en el programa provincial Territorio 5.0, orientado a la transformación digital del Estado, y se apoya en la resolución dictada en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Dicha normativa establece la validez legal de los documentos digitales visualizados a través de la aplicación Mi Santa Fe. Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y al seguimiento de trámites digitalizados.
Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “otorga validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se consolidaron como herramientas de uso cotidiano para la ciudadanía”. En ese sentido, agregó que esta política “busca simplificar la vida de las personas, mediante un espacio digital que concentre trámites y documentación en un único lugar”.
Modernización del Estado
La incorporación de la licencia de conducir digital se enmarca en el proceso de digitalización y modernización del Estado provincial, con el objetivo de agilizar gestiones, optimizar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos a través de herramientas tecnológicas. Desde el Gobierno de Santa Fe remarcaron que esta iniciativa contribuye a una administración pública más eficiente, segura y cercana a la población.
La aplicación Mi Santa Fe
Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del Gobierno provincial, que permite a los ciudadanos acceder desde el teléfono celular a documentación y servicios de manera simple y segura.
La aplicación puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store. Una vez instalada, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos personales para visualizar los documentos disponibles, entre ellos la licencia de conducir digital, certificados de vacunación, partidas de nacimiento y el estado de distintos trámites. La app forma parte del proceso de transformación digital del Estado santafesino y funciona como una ventanilla única que facilita gestiones, reduce la necesidad de trámites presenciales y garantiza igualdad de acceso en todo el territorio provincial.
Licencias de conducir
En cuanto a las licencias de conducir, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) indicaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran incorporadas a la aplicación Mi Santa Fe y pueden ser exhibidas ante controles de tránsito. En paralelo, el Gobierno provincial avanza de manera progresiva en la integración de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el propósito de que tengan validez en todo el territorio nacional.
Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló que “el proceso será gradual, ya que la carga de licencias es constante”. Explicó que, a medida que los Centros de Emisión de Licencias de la provincia emiten nuevos carnets, estos se incorporan automáticamente al sistema, mientras que en simultáneo se irán sumando las licencias anteriores hasta completar el total. “Es un procedimiento que ya está en marcha y que en poco tiempo se verá reflejado en beneficio de todos los ciudadanos”, afirmó.
Torres precisó además que, para visualizar la licencia digital en la aplicación Mi Argentina, las personas deberán contar con una cuenta activa y con los datos personales actualizados, de modo que el documento se muestre de forma automática en la sección correspondiente.