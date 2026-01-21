Choque múltiple de camiones en la autopista Rosario–Buenos Aires: filas de hasta 50 km
El siniestro ocurrió este miércoles cerca de las 14.30 a la altura de la comuna de Pavón. Trabajan bomberos y dos ambulancias. Uno de los vehículos transportaba nafta y el tránsito quedó severamente afectado.
Choque múltiple de camiones en la autopista Rosario–Buenos Aires, altura Pavón.
Un choque múltiple entre camiones generó este miércoles por la tarde una situación de tránsito crítico en la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura de la comuna de Pavón. El hecho se registró alrededor de las 14.30 y provocó importantes demoras, con una fila de autos estimada en unos 50 kilómetros.
Según reportes que obtuvo El Litoral, el impacto involucró a varios camiones y uno de los vehículos transportaba nafta, lo que sumó tensión al operativo de asistencia y obligó a extremar medidas preventivas en el lugar del siniestro.
En la escena trabajan dotaciones de bomberos y al menos dos ambulancias, en medio de un despliegue orientado a garantizar la seguridad vial y asistir a los involucrados. Por el momento, no se informó oficialmente el número de heridos ni la gravedad de las lesiones, ya que el episodio se encuentra en desarrollo.
Una de las imágenes más impactantes del accidente fue la de un camión que terminó incrustado dentro de otro, reflejando la violencia del choque y las dificultades que pueden presentarse para la remoción de los vehículos de gran porte.
El tránsito quedó condicionado por las tareas de emergencia y por la congestión que se extendió rápidamente sobre la traza, en un corredor clave que conecta el sur santafesino con la provincia de Buenos Aires. En estos casos, el restablecimiento total de la circulación suele depender del retiro de los camiones, la limpieza de la calzada y la verificación de que no queden restos que afecten el paso.