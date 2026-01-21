Tránsito crítico

Choque múltiple de camiones en la autopista Rosario–Buenos Aires: filas de hasta 50 km

El siniestro ocurrió este miércoles cerca de las 14.30 a la altura de la comuna de Pavón. Trabajan bomberos y dos ambulancias. Uno de los vehículos transportaba nafta y el tránsito quedó severamente afectado.