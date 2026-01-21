#HOY:

En Vivo Miércoles 21 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 21.01

07:31 Modifican el acceso desde Circunvalación de Santa Fe a Autopista

A partir de este miércoles quienes circulen de sur a norte por la Av. Circunvalación no podrán acceder directamente a Autopista Rosario - Santa Fe con sentido a Rosario por calle Iturraspe de la capital santafesina.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se indicó que deberán continuar hasta el Hipódromo, realizar la rotonda y regresar por Circunvalación para ingresar a la Autopista.

Miércoles 21.01

07:04 Buen tránsito en la provincia

La Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Miércoles 21.01

06:24 Salida interrumpida a autopista desde San Lorenzo

Se comunicó desde provincia que la salida del km 14 (San Lorenzo Sur) de AP01 hacia RN A012, sentido Rosario-SantaFe, permanecerá cerrada al tránsito desde las 07:00 hasta las 14:00 hs por tareas en la obra del tercer carril.

Se solicita circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra

Miércoles 21.01

06:17 Bacheos previstos para la semana en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.

Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:

  • San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
  • 1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
  • Juan de Garay y Moreno
  • 4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
  • Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
  • Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
  • Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
  • Primera Junta y 9 de Julio
  • Primera Junta y Tucumán
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • San Jerónimo e Iturraspe
  • Alvear y Gorostiaga

Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.

