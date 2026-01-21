El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
A partir de este miércoles quienes circulen de sur a norte por la Av. Circunvalación no podrán acceder directamente a Autopista Rosario - Santa Fe con sentido a Rosario por calle Iturraspe de la capital santafesina.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se indicó que deberán continuar hasta el Hipódromo, realizar la rotonda y regresar por Circunvalación para ingresar a la Autopista.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
Se comunicó desde provincia que la salida del km 14 (San Lorenzo Sur) de AP01 hacia RN A012, sentido Rosario-SantaFe, permanecerá cerrada al tránsito desde las 07:00 hasta las 14:00 hs por tareas en la obra del tercer carril.
Se solicita circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.