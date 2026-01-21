Nuevo Seom: en febrero se pintan las dársenas y el sistema empezaría a funcionar en marzo

El municipio avanza con la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom), que comenzará a tomar forma en las calles durante febrero con el pintado de las dársenas -que requiere una nomenclatura- y podría estar plenamente operativo a partir de los primeros días de marzo con la nueva aplicación. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Control, Seguridad y Movilidad Urbana, Sebastián Mastropaolo, quien detalló el cronograma y las principales novedades del sistema.
"Ya tenemos adjudicada una licitación de pintura, se van a empezar a pintar las dársenas los primeros días de febrero; para el 15 ó 20 de febrero eso va a estar terminado", explicó el funcionario.
Según dijo, los trabajos se realizarán en horario nocturno, entre las 21 y las 5, para minimizar molestias a vecinos y al tránsito. "Se pinta de noche para no perturbar, y se pinta toda la zona del Seom que ya está demarcada", agregó. Y señaló que "se tercerizó este trabajo porque se usa un tipo de pintura particular, en caliente y de mucha durabilidad, que requiere una máquina especial que el municipio no tiene". En el acto licitatorio se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Cober SRL.
Los trabajos incluyen la demarcación de dársenas de estacionamiento, junto con su correspondiente nomenclatura, lo que permitirá una identificación de los espacios habilitados y una gestión más eficiente del estacionamiento medido.
Una de las principales innovaciones será que cada espacio de estacionamiento estará identificado con un número visible en la dársena. El usuario deberá cargar ese número en la aplicación y el sistema comenzará a contabilizar el tiempo de uso. "Vos abrís la puerta, mirás por la ventana y ves un número; cargás que estacionaste a partir de tal minuto en esa dársena y automáticamente empieza a correr", describió Mastropaolo.
Una vez que el sistema actual se dé de baja, automáticamente se ofrecerá bajar la nueva app en el celular. Foto: El Litoral
Alquiler de dársenas
El municipio espera que el nuevo esquema -cuya licitación ganó la empresa Electromecánica Tacuar SRL- esté listo para su puesta en marcha en marzo. "Estamos con todas las expectativas de que los primeros días de marzo ya esté operativo con todo este nuevo sistema", señaló Mastropaolo, al tiempo que remarcó que se trata de un cambio profundo en la lógica del estacionamiento medido. "Cambia todo el paradigma: ahora es alquiler de dársena por tiempo exacto, ya no se usa más el dominio del auto", sostuvo.
El funcionario ejemplificó: "Supongamos que yo estacioné en la dársena 0543. En tu teléfono vas a cargar que estacionaste a partir del minuto tal en la 0543 y automáticamente te va a empezar a tomar la utilización de ese espacio por el tiempo que consumas".
El sistema, además, incorporará geolocalización. "Podés configurar que te avise y corte al momento de mover el vehículo. Entonces cuando salís con el auto de la dársena, toma la geoposición y deja de cobrar", indicó.
El funcionamiento es similar al de las bicicletas públicas: se registra el número, se utiliza el servicio y el consumo se cierra de manera automática al finalizar. "Será un sistema mucho más intuitivo", subrayó.
En cuanto a los pagos, el nuevo Seom admitirá múltiples medios electrónicos. "Se paga con billeteras virtuales, tarjeta de crédito, débito, el formato que uno quiera", afirmó el funcionario, destacando que ya no será necesario cargar crédito de manera previa como en el sistema actual.
Cada dársena tendrá un número y eso permitirá "alquilarla" al estacionar. Se hará la demarcación con una pintura especial. Foto: Guillermo Di Salvatore
Cambio de app
Consultado sobre si será necesario un cambio de aplicación (a la que actualmente están bajadas en los teléfono), Mastropaolo aclaró que sí pero consideró que "no será un proceso engorroso". "Vamos a ir notificando cuando se cierre la etapa de la app vieja. Y automáticamente te va a proponer que bajes la nueva", explicó.
De ese modo, el usuario solo deberá actualizar y elegir su forma de pago, que podrá ser a través de billeteras digitales, para comenzar a usar el servicio.
El sector medido actualmente está delimitado por las calles Cándido Pujato y Castellanos al norte, Marcial Candioti al este, Entre Ríos al sur, Francia al oeste.
Con respecto a una posible ampliación de las zonas de estacionamiento medido, fue prudente: "No se amplía", dijo, aunque admitió que existe una potencialidad en el área del Puerto que aún requiere conversaciones y definiciones en el Concejo.