Récord de alcoholemia en Corrientes: 3,05 gramos por litro de sangre

Un control de tránsito en Paso de los Libres, Corrientes, detectó a un conductor con 3,05 gramos de alcohol por litro de sangre, el nivel más alto registrado en lo que va de 2026 en la Argentina.
El hecho ocurrió en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, donde personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Policía de Corrientes realizaban controles coordinados de rutina.
Durante el operativo, uno de los conductores sometidos al test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante: 3,05 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido y en un rango que se considera de altísimo riesgo para la conducción.
Según confirmó el subsecretario de Seguridad Vial de Corrientes, Juan Manuel Saloj, se trata del registro más alto en lo que va del año en todo el país. La cifra no solo preocupa por el riesgo que representa para el propio conductor, sino también por el peligro que implica para el resto de los usuarios de la vía pública.
"Este tipo de niveles demuestran una total irresponsabilidad al volante. Seguiremos reforzando los controles para prevenir tragedias", afirmó Saloj.
En la provincia de Corrientes, como en muchas otras jurisdicciones del país, rige la tolerancia cero al alcohol al volante, especialmente en rutas nacionales. Superar el límite permitido implica la inmediata retención del vehículo, inhabilitación para conducir y sanciones económicas.
Con 3,05 gramos, el conductor se encontraba en un estado de intoxicación severa, con reflejos disminuidos, visión alterada y alto riesgo de pérdida de conciencia.
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales graves en el país. Por esta razón, distintas provincias han avanzado con legislaciones de tolerancia cero, buscando reducir los riesgos en rutas y zonas urbanas.
En diciembre de 2022, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Alcohol Cero al volante, que establece que ningún conductor puede circular con alcohol en sangre en rutas nacionales. La norma fue impulsada por asociaciones de familiares de víctimas de tránsito y respaldada por organismos internacionales de seguridad vial.
El caso encendió las alarmas entre las autoridades viales, que destacan la importancia de la prevención y el control. Desde la ANSV insistieron en la necesidad de reforzar campañas de concientización para combatir el alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales en Argentina.
Desde el Ministerio de Transporte de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteraron el llamado a la responsabilidad individual: “Conducir bajo los efectos del alcohol no es un error, es una decisión que puede costar vidas”, expresaron en un reciente comunicado, remarcando que los operativos continuarán de forma intensiva en todo el país.