Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
El fin de semana

Operativo de Tránsito en el centro de Reconquista terminó con dos vehículos retenidos

El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo en una esquina céntrica de la ciudad, con intervención de la Brigada Motorizada y personal de Tránsito municipal.

El operativo tuvo lugar en la intersección de Mitre y General Obligado, donde se detectaron distintas infracciones, entre ellas un caso de alcoholemia positiva.
 13:08
Por: 

El domingo 18 de enero de 2026, a las 03:45 horas, la Brigada Motorizada intervino en la intersección de calles Mitre y General Obligado de Reconquista para colaborar con el personal de Tránsito municipal en la retención de dos vehículos.

El primero, un utilitario Renault Kangoo propiedad de Walter C., fue retenido por alcoholemia positiva. En tanto, una motocicleta Yamaha YBR, propiedad de Juan Ignacio P., quedó retenida por falta de seguro y casco.

Durante un control vehicular realizado en el centro de Reconquista, las autoridades detectaron infracciones vinculadas al consumo de alcohol y a la falta de documentación y elementos de seguridad.

Norte 24
Reconquista
Alcoholemia 0

